Jarní liga pod hlavičkou rozvojového projektu Piráti Development je minulostí. V Chomutově se během šesti horkých víkendů odehrálo šestnáct turnajů o 192 zápasech, na ledě malé arény se představilo šest set hráčů z devíti klubů a rozdáno bylo čtyřiadvacet pohárů s více než 350 medailemi.

Mladí hokejisté klubu Piráti Chomutov. | Foto: Piráti Chomutov

Jarní ligy se zúčastnilo devět klubů z tuzemska i Německa, odkud dorazili partneři z projektu 3C. „Byl to pro nás celkově druhý ročník a první bez přispění dotačních peněz z Evropské unie, ale přesto jsme udrželi partnerství s německými kluby Chemnitz a Crimmitschau, kterým jsme účast na turnajích všech kategorií nabídli,“ říká úvodem Petr Jíra.

Zástupce z příhraničí doplnily české kluby ze západních Čech i blízkého okolí. „Navrch jsme se domluvili s Karlovými Vary, naším spolupracujícím klubem, a nově jsme oslovili aktivní klub Pilsen Wolves. Všechny nabídky, které jim dáme, využijí. Také jsme samozřejmě kontaktovali okolní kluby, které už se zúčastnily pouze v jednotlivých kategoriích,“ hovoří o Litvínovu, Bílině a Lounech.

Do všech kategoriích od U8 po U15 vždy minimálně jedno mužstvo dodal domácí klub, který si díky projektu 5K mohl zblízka prohlédnou další nekmenové hráče. „Snažili jsme se, abychom z celé Jarní ligy jako klub profitovali, proto jsme zapojili co největší počet dětí i z okolních klubů hlavně v mladších kategoriích, kde jsme měli i dva týmy. Za to jsem rád,“ děkuje šéf mládeže.

Organizačně si vzal šest náročných víkendů pod křídla Jaroslav Procházka, jenž už má s turnaji bohaté zkušenosti. „Jsem rád, že jsme všechno mimo hokej zvládli, protože to byl chvílemi trochu blázinec, když nám šest až sedm týmů jeden turnaj končilo a zároveň další družstva začínala,“ culí se.

Nejúspěšnějším klubem se po výsledkové stránce stali Pilsen Wolves, ale góly, skóre a statistiky nehrály velkou roli. „Bylo vidět, že jsou týmy v různých fázích letní přípravy, zkouší si jiné hráče a úplně neřeší výsledky, přesně k tomu mají turnaje v tohle období sloužit. Když už kluci vymění koupaliště za zimák, měla by to být pohoda a ne stres,“ připomíná Jaroslav Procházka, jenž má v klubu mládežnické turnaje na starost.

Jarní liga je součástí projektu Piráti Development, který se zaměřuje na rozvoj hráčů. „Na jednom turnaji jsme rozdělili týmy výkonnostně na silnější a slabší, podruhé jsme hráče smíchali bez ohledu na výkonnost, což je podle mě dobré řešení. Hlavně u minihokeje pak bylo vidět, že se hráči zápas od zápasu zlepšovali. Tohle je jedna část cesty, kterou bychom chtěli dál jít – kromě zkvalitnění tréninků pořádat podobné akce, aby se hráči zlepšovali,“ uvádí klubová legenda Petr Jíra.

Sotva jeden maratón turnajů skončil, už nyní přichází myšlenky, jak Jarní ligu udělat pro malé a mladé hráče ještě zajímavější. „Podle ohlasů trenérů z klubů se akce povedla, ale my se ji budeme snažit za rok udělat zase o něco lepší. Chtěli bychom u menších kategorií zapojit do programu více sportů, ale uvidíme, jaké budou možnosti,“ přemýšlí Jaroslav Procházka. „Hlavně u minihokeje, kdy jsou turnaje jenom dopoledne, bychom chtěli odpoledne zařadit druhý sport. Mohlo by jít třeba o fotbal, aby to bylo multisportovní,“ doplňuje Petr Jíra.

Květnové a červnové turnaje byly zvlášť důležité pro deváťáky, kteří budou mít po návratu z dovolené před startem mistrovské sezóny jenom přibližně měsíc na přípravu. „V kategorii devátých tříd bychom chtěli turnaje ještě zkvalitnit, protože hrajeme v extralize, tak aby se na ni kluci dobře připravili,“ uzavírá čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Kateřina Kundertová