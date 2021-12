"Bylo to náročné! První třetina byla ještě jakž takž, ale pak už jsem se trápil. Trošku jsem ubral a už tolik nebruslil. Musím říct, že jsem měl pocit, jako bych začínal. Člověk toho má mraky za sebou, ale po pauze si připadá, jako by začínal od znova. Nicméně musím mladé kluky pochválit, že to vzali za své a zápas vlastně udělali oni. Myslím, že jejich výkon byl určitě dobrý,“ rozplýval se na klubovém webu po zápase zkušený veterán, kterému spoluhráči dali dres s kapitánským céčkem. Očekávají příspěvek do klubové kasy.

„Jarda Kůs říkal před zápasem, že cítí, jak se mu už růžek odlepuje z dresu. A za chvíli přišel kustod Martin Jor, který řekl, ať si ho vezmu, takže jsme se zasmáli, ale vzal to úplně v pohodě. Už je mi třiačtyřicet a myslím, že céček už mám za sebou hodně, takže to ze mě kluci asi nedostanou,“ smál se Jíra v narážce na finanční příspěvek do kabiny.

Sám přiznal, jak už bylo řečeno, že po roce bez tréninku i na nejnižší úrovni, to nebyla na ledě legrace.

„Člověk nehraje rok zápas ani nechodí do tréninku, takže automatismy jako nohy a hlava tím pádem nejsou úplně optimální. Takže člověk trošku respekt před zápasem má, ale naštěstí jsme šli do vedení, tak pak už to bylo v klidu a zápas nebyl vyhrocený. Tím, že kluci dávali góly, mohl jsem si to užít.“

Sám se gólově neprosadil a svůj výstup bral spíše jako zpestření. Chomutov se letos hokejem baví, táhne fanoušky, mašíruje za postupem do druhé ligy.

Shodou okolností Jíra hrál za Chomutov před rokem zrovna také v Kadani.

„To si pamatuju velice dobře, protože oproti tomuto utkání to byl vyhecovaný zápas, ve kterém se hrálo hodně do těla a bylo tam hodně potyček. Měl jsem z toho tentokrát trochu strach, ale nakonec to bylo úplně v klidu. Možná to zapříčinily ty góly, které jsme dali a soupeř odpadl. Od začátku jsme byli lepším týmem,“ vzpomíná si sportovní manažer Pirátů, jehož celek s plným bodovým ziskem vládne soutěži.