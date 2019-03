„Udělali jsme druhý krok, ale teď nás čeká ten třetí, nejdůležitější. Máme týden, abychom se pořádně připravili. Teď to teprve začne, dvanáct hodně těžkých zápasů. Ale díkybohu, že máme tu šanci,“ povídal unavený, ale spokojený chlap po pátečním duelu v Jihlavě.

Co ten váš gól, určitě jste dal v kariéře hezčí…

Ale i horší, na to se přece historie neptá. Padl (úsměv). Naštěstí jsme ho dal, protože na začátku třetí třetiny naše pětka udělala školáckou chybu, tak zkušení hráči! To mě hodně mrzelo a díky bohu, že se nám povedlo dát ten čtvrtý gól. Jinak by to byly velké nervy do konce.

Co čekáte od baráže, v čem bude jiná než play off?

Jsou tam úplně jiné týmy, dva extraligové a Motor. Takže těžko říci. Uvidíme. My si v play off prošli peklem, byly to obě těžké dvě série. Jsme ale připraveni na boj.

Co bylo v play off nejtěžší?

Někteří hráči byli před sérii nemocní, šest nebo sedm jich před začátkem ani netrénovalo. Až mě překvapilo, že jsme ten jeden povinný zápas na úvod série s Jihlavou zvládli. A jak ho zvládli bez tréninku oni. Teď máme týden na přípravu, můžeme se dát dohromady.

Hrál váš tým podle vašich představ? A může jeho kvalita v baráži stačit?

Máme vyrovnané čtyři lajny, obránci hráli výborně, Ciki chytal skvěle. Ale baráž bude jiný turnaj. Tady hraješ proti stejnému mužstvu, můžeš se připravit na druhý den. Baráž je odlišná, soupeři se střídají, nehraje se den po dni. Je tam jiná taktika, jiná strategie.

Můžete využít toho, že jste po Jihlavě na vítězné vlně?

To nevím, sám jsem na to zvědavý. Bude to měsíc pravdy. Hlavně se nesmíme sesypat, když nám třeba něco nevyjde.

Jak důležitou součástí týmu je Tomáš Plekanec?

Těžko někdo mohl počítat před sezonou, že budeme mít takového hráče. Je strašně důležitý na oslabení, na buly. Že dává góly, to jsme čekali. Teď budeme nastupovat proti zkušenějším soupeřům, a bude ho potřeba o to víc.