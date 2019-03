A odstartuje ji souboj takřka v pohádkovém duchu – Piráti proti Rytířům alias Chomutov hostí Kladno. Úvodní buly dvanáctikolového nerváku padne v chomutovské ROCKNET aréně v 17.10 hodin.

„Bude to hodně těžké. Tady už jde prostě o všechno,“ uvědomuje si zkušený chomutovský útočník Radek Duda.

Má pravdu, těžké to bude i z toho pohledu, že na Chomutov se lepí smůla – hokejově se nedaří, a tým navíc decimovaly střevní potíže. „Kdyby to chtěl někdo napsat do knížky, nikdy ho to nenapadne, že lehne během jednoho dne jednadvacet hráčů z osmadvaceti,“ řekl na klubovém webu zkušený trenér Vladimír Růžička.

Dobrá zpráva se ale nakonec objevila. Ve čtvrtek, na závěrečném tréninku před prvním duelem baráže, měli trenéři k dispozici více než tři formace členů základního kádru.

„Kluci začínají pomalu sbírat zpátky ztracená kila, ale uvidíme, co s nimi udělá zápas,“ uvedl sportovní manažer a hlavní kouč Vladimír Růžička. „Jen čtyři hráči neměli problémy, přesto v pátek začneme s hráči základního kádru a vypomůžeme si jen několika málo juniory. Pak uvidíme, co udělá s hráči zápasová zátěž,“ dodal chomutovský stratég den před barážovým startem.

Termíny domácích zápasů Pirátů v baráži:

pátek 29.3. 17:30 - Kladno

úterý 2.4. 17:30 - Pardubice

úterý 9.4. 17:30 - Č. Budějovice

pátek 12.4. 17:30 - Kladno

úterý 16.4. 17:30 - Pardubice

úterý 23.4. 17:30 - Budějovice

Očima sázkové kanceláře:

„Chomutov během sezony stíhala jedna katastrofa za druhou. Strašidelný vstup do sezony, složité shánění posil, finanční potíže a opožděné výplaty a na konci všeho salmonela. Severočeši se nacházejí v opravdu prekérní situaci, zásadní otázkou je, jaký kádr a v jakém stavu budou schopni poskládat, hodně napoví hned první utkání. Vladimír Růžička je sice schopný krizový manažer, sám ale přeci jen na všechno nestačí,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.