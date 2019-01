Chomutov- V 20. kole hokejové extraligy vyhrál Zlín i sedmé utkání venku v řadě a porazil Piráty Chomutov 2:1. Pirátům tentokrát nepomohl ani závěrečný nápor a závěrečných deset minut tlaku na obrat nestačilo.

Pirátům zápas se Zlínem pořádně zhořkl | Foto: Jan Vraný

V první třetině byli lepší hosté ze Zlína, kterým stačilo čekat na nepřesnosti v rozehrávce domácích. První šanci měl Ondráček, který obešel na modré Pulpána a sám před Kostúrem ho trefil do masky. V 9. minutě už chybu v rozehrávce Pirátů hosté potrestali. Balaštík jel v tandemu na jednoho obránce, zvolil střelu a trefil levý horní růžek brány domácích. O dvě minuty mohli hosté zvýšit, když Linhart trefil tyč střelou od modré čáry.

V druhé třetině se hrál rušný hokej s množstvím šancí, ale hlavně na straně Zlína, když domácí pokračovali v nepřesnostech v rozehrávce. Hned na začátku padli dvě branky. Nejdřív Lušňák tak dlouho míchal pukem u levé tyče hostí, když čekal kdo mu najede, až vystřelil z nulového úhlu a puk propadl do brány Sedláčka. O minutu ale Hamrlík opět v přečíslení dostal Zlín do vedení, když po krásné přihrávce od Balaštíka střelou zápěstím z prostoru mezi kruhy překonal Kostúra. V půlce utkání mělo každé z mužstev stoprocentní šance. Nejdřív Honejsek z dvou metrů vystřelil vysoko nad prázdnou domácí bránu a na druhé straně selhal Radek Duda, který netrefil poloprázdnou bránu. Do konce třetiny další šance na straně hostí nevyužili Ondráček a Čajánek.

V 43. minutě došlo ke zranění domácího Procházky, když po tvrdém souboji u mantinelu ve středu hřiště zůstal ležet na ledě a nakonec byl odnesen na nosítkách. Naštěstí se nejedná o zlomeninu, ale o pohmožděná žebra. Zlín se v třetí třetině zaměřil na bránění jednobrankového náskoku a nepouštěl domácí do střeleckých příležitostí. Piráti se dostali do tempa až v polovině třetiny, když měl dvě šance David Hruška. Nejdřív trefil horní tyč a pak z prostoru pravého kruhu mířil těsně vedle. I další velké šance domácích zůstaly nevyužity, nejdřív Hromas v přesilovce před Sedláčkem promáchl a už po přesilovce K. Ton trefil jenom pravou tyč. Pirátům nepomohla ani hra bez brankáře a tak nepotvrdili dobrou bilanci z posledních domácích zápasů, když jich pět ze šesti vyhráli.

Piráti Chomutov – PSG Zlín 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky a nahrávky:

23. Lušňák (Sikora) - 9. Balaštík (bez asist.), 24. Hamrlík (Balaštík, O. Veselý)

Rozhodčí: Fraňo, Hrubý –Rozlílek, Kis

Sestavy:

Chomutov: Kostúr – Palin, Pulpán, Rýgl, Jurčina, Mrázek, Rutta, Bartejs – Michael Frolík, Kraft, Hřebejk - D. Hruška, Zálešák, K. Ton – Důras, Sikora, Hromas – Duda, Gajovský, Procházka - Lušňák Trenéři: J. Doležal st. a Antonik.

Zlín: Sedláček - Hamrlík, Linhart, Tesařík, Horák, Matějíček, Kotvan, Šenkeřík, Řezníček - Balaštík, Leška, Köhler - Honejsek, Čajánek, Veselý - Ondráček, Holík, Kubiš – Okál, Melenovský, F. Čech Trenéři: Vlach a Jurík

Vyloučení: 3:2 Využití: 0:0 V oslabení: 0:0 Diváci: 3409