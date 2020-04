Před mužstvem do sedmnácti let byl strašák sestup šesti týmů a účast dalších dvou v baráži. Chomutovští kluci ale soutěž zachránili už po první části.

„Je pravdou, že do sezóny jsme šli s jasným cílem zachránit se v extralize dorostu. Sestup pro nás byl trochu strašák, protože nám před sezónou odešli tři čtyři rozdílovější hráči. I proto jsme rádi, že jsme úkol splnili hned v první části sezóny,“ řekl pro klubový web trenér Petr Jíra, který v klubu působí i jako sportovní ředitel mládeže.

Co podle Jíry nakonec rozhodlo o udržení elitní ligy? „Myslím, že jsme to zvládli díky výhrám nad „slabšími“ soupeři, které jsme potřebovali dostat pod sebe. V předchozím ročníku jsme s nimi ztráceli body, což tentokrát neplatilo. Plus jsme sebrali nějaké body Spartě nebo Plzni, u které jsme s tím úplně nepočítali. Díky tomu jsme si extraligu dorostu v Chomutově pohlídali už zhruba čtyři pět kol před koncem první fáze,“ těší Jíru při hodnocení ročníku, který nakonec utnula pandemie koronaviru a jeho svěřenci tak play off už vyhlíželi marně.

„Kluci toho ještě nemají za sebou tolik, takže každý zápas play-off je pro ně podle mého pořád velký zážitek. Pamatuju si, že loni kluci play-off hodně žili, i když jsme do něj proklouzli na poslední chvíli. Těšili se na něj i letos,“ mrzí Petra Jíru.