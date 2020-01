Na led po vánoční přestávce vyjedou účastníci krajského přeboru. Louny hrají doma, Klášterec venku.

Klášterec - Louny 1:5 | Foto: HC Slovan Louny/Václav Marek

Slovan Louny, který je v tabulce druhý, přivítá v neděli od 17.30 hodin čtvrtou rezervu Kadaně. Lounští by si přáli mít v hledišti co nejvíce diváků, návštěvy na jejich zápasy jsou ale tristní, o atmosféru se většinou starají ti nejmenší, kteří jsou členy hokejového oddílu (na snímku). Vedoucí Klášterec (má o dva body více a o jeden zápas méně než Louny) jede v sobotu do Roudnice. Té patří v průběžném pořadí třetí příčka. Zápas začne v 17.