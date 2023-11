Byli u historického titulu Litvínova, byli nepostradatelnými oporami týmu. Na pivo s fanoušky přijdou hokejové legendy. Pod Krušnými horami bude mít veřejnost jedinečnou možnost popovídat si u piva s dlouholetým kapitánem Michalem Trávníčkem a rekordmanem Viktorem Hüblem. Chybět nebudou ani František Lukeš, Zdeněk Orct nebo Jan Klobouček. Za fotbalisty se přidá bývalá hvězda FK Teplice Jan Rezek.

Nejen hokejoví fanoušci se budou moci setkat tváří v tvář s hráči, kteří pro Litvínov vybojovali první a zatím jediný extraligový titul. Promluvit si s nimi otevřeně, u piva, v příjemné atmosféře restaurace Srdcovka Osada v Litvínově. 3. poločas Bez frází se odehraje ve čtvrtek 30. listopadu od 17:30. Vstupné je 290 korun.

Co vás čeká: Zajímalo vás, o čem se v kabině mluvilo před třetí třetinou rozhodujícího finálového zápasu Litvínova s Třincem? Chcete znát historky dlouholetých litvínovských parťáků? Chcete se zeptat? Přijďte a položte jakoukoli otázku. Nic není tabu.

Besedu bude moderovat Karel Nocar, ale většinu otázek položí právě účastníci, kteří do restaurace přijdou a nad pivem se budou moci zeptat na cokoliv. Třeba Michala Trávníčka, který v dresu chemiků strávil stěží uvěřitelných 21 let. Velký kus společně s dalším hostem debaty Viktorem Hüblem.

Ten se postupně stal kapitánem Litvínova, v extralize také nastupoval téměř výhradně za "Chezu" a je nejproduktivnějším hráčem v historii české soutěže. V příběhu Bez frází vypráví o tom, jak postupně kráčel za snem vyhrát pro Litvínov titul.

Často mluví i o skvělém parťákovi z útoku Františku Lukešovi, společně rostli a pilovali herní inteligenci, mají spoustu společných zážitků z kabiny i mimo ni. Proto není divu, že se i tato legenda klubu v Srdcovce Osada objeví.

František Lukeš má k Litvínovu vztah jako málokdo, odjakživa měl v lásce místní stadion, atmosféru i město. O tom vypráví ve svém příběhu Kousek od baráku na webu Bez frází. Do Srdcovky Osada se chystají i další hokejisté spjatí s místním klubem včetně Jana Kloboučka.

Povídat si se zájemci budou i legendární brankář Zdeněk Orct nebo fotbalová legenda FK Teplice Jan Rezek.

Díky moderátorovi večera plného sportovních osobností Karlu Nocarovi, bývalé házenkářské legendě a kapitánovi národního týmu, bude setkání plné emocí a také odpovědí na otázky, které nikde jinde nezazní. Pro 3. poločasy Bez frází totiž platí – Co se na setkání řekne, to tam také zůstává. I díky tomu se otevírají témata, která by jen stěží jinde dostala prostor a odpovídá se na otázky, které účastníky třeba ani nenapadly…

