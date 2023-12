Chomutovští Piráti měli u předposledního týmu druhé ligy z Hronova těžkou práci. Domácí dokonce ovládli nad favoritem první třetinu 2:1. Chomutovský gólostroj se rozjel v poslední periodě, kdy se favorit naplno ukázal a přejel domácí jedenácti góly a došel si tak pro výhru 13:2.

Radost chomutovských Pirátů. | Foto: Piráti Chomutov

„Dvě třetiny jsem se drželi. Poslední třetina byla zkrat od zkušených hráčů a zranil se nám nejlepší hráč na ledě. Náš výkon šel pak rapidně dolů, co k tomu dodat. Co střela to gól, ale takový je občas hokej,“ povzdechl si hronovský trenér Martin Táborský.

„Dvě třetiny to byl boj,“ začal hodnocení chomutovský kouč Petr Martínek a pokračoval: „I když jsem dali prvního góla. Měli jsme špatný pohyb, navíc ve druhé třetině se to začalo kouskovat, protože bylo hodně vyloučených. Myslím si, že jsme nehráli moc dobře. Samozřejmě třetí třetina nám pomohla, protože jsem během minuty dali dva nebo tři góly. Pak už to byl z naší strany jenom koncert, ale dvě třetiny vyrovnaný a sympatický výkon od domácích. Myslím si, že rozhodující zákrok zápasu předvedl Běhula, když domácí hráči jeli na konci druhé třetiny do přečíslení. A musím vyzdvihnout fanoušky z Chomutova, kteří přijeli celkem daleko i za špatného počasí a klobouk dolů před nima.“