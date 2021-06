„Přihláška do první ligy byla podána a nyní se pracuje na sestavování A mužstva. Situace je taková, že sestoupit může až pět týmů. Naším cílem po nevydařené sezoně bude se porvat o prvoligovou příslušnost i nadále,“ říká na klubovém webu majitel Trhačů a bývalý hráč NHL Petr Klíma.

Jak se tým před novou sezonou promění? Podle Klímy se objeví pár známých tváří, ale také novačci z řad různých národností. V jednání jsou prý posily z Ruska, Finska nebo Kanady.

„Využijeme možnosti, aby v našem týmu hráli i zahraniční hráči, těch může být celkem šest. Ve hře jsou tak dva ruští hráči, dále ale také kanadští nebo finští. Na soupisce se objeví některá známá jména z minulé sezóny, ale už jsme samozřejmě domluvení i s některými novými tvářemi. Zapojit budeme chtít znovu i kadaňské odchovance,“ prozrazuje Klíma s tím, že poprvé na led tým vyjede v sousedním Klášterci a to 7. července.

„Bude to pro nás takový předkemp, protože nechceme opakovat situaci, abychom na hlavním kempu pak měli přehršel hráčů. V první fázi srazu dáme možnost mladším hráčům, na které se zaměříme. V posledních měsících neměli možnost pořádně nastupovat do utkání, natož trénovat. Chceme jim tak dát šanci se znovu zapracovat a ukázat, co v nich je a že mají na to být v hlavním kempu. Některé mladíky mám již vytipované a potřebuji se na ně podívat na ledě,“ uzavřel majitel klubu.