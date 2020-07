S první hokejovou ligou je v Chomutově konec. Středa 22. července byla stanovená jako „červený“ den, kdy se mělo rozhodnout, jak se bude dál odvíjet budoucnost chomutovských Pirátů. Jednání, která měla za cíl zachovat ve městě druhou nejvyšší soutěž, ale nedopadla podle přání klubu. Piráti se proto nebudou účastnit Chance ligy, přihlásí se do krajské ligy Ústeckého kraje.

Aby Piráti opět získali licenci pro první ligu, měli nejpozději na konci července prokázat bezdlužnost vůči hokejovým subjektům. To byl ale pro zadlužený klub, který pociťuje odliv sponzorů, problém. Řešení nabízela skupina investorů. Začátkem prázdnin oslovila výkonný výbor zapsaného spolku Piráti Chomutov s tím, že je ochotná hráčům jednorázově uhradit třicet procent částky dlužné na platech. Zbytek se měl se souhlasem hráčů smazat.

Podle vedení klubu s tímto řešením souznělo 90 procent hráčů, nesouhlasila ale hráčská agentura Unlimited Sport Management zastoupená Tomášem Krejčím. „Šéf hráčské asociace i samotní hráči se snažili najít shodu s menšinou kolem agenta Tomáše Krejčího, ovšem to se nepodařilo, takže seniorský hokej bude v Chomutově na krajské úrovni,“ shrnul šéf hokejového klubu Daniel Badinka.

Na oficiálním webu Pirátů se už začátkem týdne objevila zpráva, že agentura dohodu blokuje. Krejčí to vnímá jako nátlak. „Pan Badinka se mě snažil vydírat, když mi v pátek volal, že mám čas do pondělního poledne, jinak zmedializuje, že možnou dohodu blokujeme,“ řekl Krejčí na adresu šéfa hokejového klubu.

Samotný návrh přitom hodnotí jako nepřípustný. „Hráči, za které mluvím, řekli, že nevidí důvod, proč by měli přijmout jen třicet procent a větší část pohledávky odpustit, aby někdo jiný mohl dělat svůj byznys,“ uvedl hráčský agent. „Chápu, že i třicet procent jsou pro někoho peníze, ale chráním tím hráče, které zastupujeme, a do budoucna i další, kterých by se něco podobného mohlo týkat,“ doplnil.

Jeho protinávrhem bylo, že hráči dostanou třicet procent dlužné částky a na zbytek, jednat by se mělo o celkem 8 milionů korun, budou uzavřené splátkové kalendáře. To ale klub odmítl jako neuskutečnitelné. „My na to nemáme, což nijak neskrýváme. Nemůžeme teď podepisovat splátkové kalendáře, když zřejmě nebude z čeho je splácet,“ sdělil Badinka s tím, že ideou nového vedení je neprohlubovat současnou krizi a jednat otevřeně.

Agentův výrok o vydírání Badinka odmítl. „Nikoho jsme nevydírali, bylo to ultimátum. Řekl jsem, že máme tento návrh, a pokud na něj nepřistoupí, znamená to konec akce, protože jiné možnosti už nemáme,“ dodal předseda zapsaného spolku.

Dluhy vůči hráčům se budou řešit v rámci insolvenčního řízení s akciovou společností Piráti Chomutov. Krajský soud ji poslal do insolvence svým rozhodnutím před několika dny. S dluhy více než 26 milionů se zatím přihlásilo 17 věřitelů, mezi nimi i město Chomutov.

Krize a neschopnost splácet závazky v hokejovém klubu propukla ještě za vedení Jaroslava Veverky. Během uplynulého roku, kdy Piráti sestoupili z extraligy do první ligy, se vedení dvakrát změnilo, v jeho čele je dnes pět chomutovských podnikatelů.