Rytíři na nic nečekali a na Piráty vletěli. Prvních několik minut byli aktivnější a nastěhovali se před branku Justina Peterse. Když už Piráti zvedali hlavu, dostal se ke kotouči v pravém mezikruží Tomáš Pleknec a poslal kotouč do středu na najíždějícího Jaromíra Jágra. Ten vypálil z první a poslal Rytíře do vedení. Domácí reagovali zlepšením pohybu a hru vyrovnali. Pak dostali výhodu v podobě přesilovky při vyloučení André Lakose, ale nedokázali si vypracovat gólovou šanci. Ve 12. minutě šli ven dva kladenští hráči, Tomáš Plekanec a Jakub Strnad, ale ani dvouminutová přesilovka pět na tři Pirátům k vyrovnání nestačila. Nakonec se ale přece jen dočkali. Jan Stánský vybojoval kotouč, našel před kladenskou brankou volného Petre Koblasu a ten z bezprostřední blízkosti překonal kladenského gólmana. V závěru třetiny ještě hráli přesilovku Rytíři, ale Piráti se ubránili.

Bez gólů

Piráti nezačali druhou třetinu dobře. Po půl minutě hry musel ven Brett Flemming. Kladno sice na chvíli Piráty zamklo v obraném pásmu, ale gól dát nedokázalo. Naopak, domácí se dobře bránili a dokonce dvakrát ohrozili branku hostů. Po vyrovnání sil se na ledové ploše dál odehrával neúprosný boj. Po několika minutách to byli opět hosté, kteří získali výhodu v podobě další přesilovky. Piráti se však opět ubránili. Pak dostali šanci také Piráti. Na trestnou lavici si šel sednout Josef Zajíc, ale opět se diváci gólu nedočkali. Naopak, domácí se museli znovu bránit při vyloučení Vladimíra Růžičky. Kladno však vyšlo naprázdno a tak se ve druhé třetině skóre neměnilo.

Jágr rozhoduje

Do třetí třetiny vstoupili lépe hosté. Byli aktivnější a tlačili se do před-brankového prostoru domácích. Chomutov reagoval rychlými protiútoky. Často se hra přelévala nahoru-dolů. Rytíři po pěti minutách hry dostali příležitost početní výhody poté, co fauloval Martin Šťovíček. Piráti ale oslabení zvládli. Pak nepřišla 49. minuta, ke kotouči se dostal Jaromír Jágr, proskočil středem kluziště mezi dvěma obránci a blafákem překonal Justina Peterse. Poté se na ledě přitvrdilo a domácí se hnali za vyrovnáním. Ven musel za faul Petr Vampola, ale Rytíři se ubránili. Vyprodaná Rock Net aréna čekala, jak to dopadne. Piráti tlačili a Rytíři chodili do brejků. V závěru se dostal Jaromír Jágr sám před Peterse, ale do třetice ho nepřekonal. Nakonec v poslední minutě Chomutov odvolal gólmana, ale vyrovnat už nedokázal, naopak, vítězství Rytířů pečetil gólem do prázdné branky Jakub Strnad.

Piráti Chomutov – Rytíři Kladno 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. Koblasa (J. Stránský) – 5. Jágr (Plekanec, Zajíc), 49. Jágr (Melka, Lakos), 60. J. Strnad (Plekanec, Nash).

Piráti Chomutov: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Knot, Štich (A), Dietz, Blaha, L. Kovář – Koblasa (C), V. Růžička (A), Klhůfek – Tomica, Huml, J. Stránský – Sklenář, Šťovíček, Duda – Chrpa, Chlouba, T. Svoboda.

Rytíři Kladno: Cikánek (Brízgala) – J. Říha, Kehar, Nash (A), Zajíc, Lakos, P. Hořava – Jágr, Plekanec, Zikmund (A) – Redlich (C), Vampola, J. Strnad – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek.

Rozhodčí: Jan Hribik, Adam Kika – Milan Kis, David Klouček

Ohlasy po utkání:

Jaromír Jágr, útočník Rytíři Kladno. „Nejenom já, ale všichni se snažíme dostat Kladno do extraligy. Není to jen o jednom hráči, ale celé organizaci, městě, sponzorech a podpoře fanoušků a všech o kolo. My jsme ti, kteří by tomu měli dát tu dráhu na ledě. Dobře víme, kolik k postupu potřebujeme bodů a tak se snažíme hrát každý zápas naplno. Nic nepodceňujeme, ani dnes to nebylo jasné, bylo to o jen gól." (celý po-zápasový rozhovor s Jaromírem Jágrem přinášíme na jiném místě)

Petr Koblasa, útočník Piráti Chomutov: „Zápas rozhodla naše nevyužitá přesilovka pět na tři. Tam jsme měli dát gól. Teď už to pro nás bude hodně složité, máme ještě pět zápasů a na postup ztrácíme osm bodů. Víme ze sezony, jak těžko se osm bodů dohání, takže to bude hodně těžké."

David Čermák, trenér Rytíři Kladno: „My jsme si sem dnes přijeli pro tři body, které jsme chtěli uhrát za každou cenu, a to se nám podařilo. Viděli jsme vyrovnané utkání, které nakonec rozhodl Jarda krásným gólem na 2:1."

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: „Chtěli jsme do utkání vstoupit dobře a dát první branku. Bohužel se nám to nepodařilo. Pak jsme měli přesilovku pět na tři, kterou jsme nesehráli dobře. I když se nám pak podařilo vyrovnat, tak jsme celé utkání tahali za kratší konec. Nebyli jsme schopní se udržet v útočném pásmu na kotouči. Nevytvořili jsme si žádnou extra šanci. Za stavu 1:1 přišla naše chyba. Jarda Jágr nám ujel a celý zápas rozhodl. Všichni umíme počítat. Je pět zápasů do konce a naše záchrana v extralize lítá někde ve vzduchu. V procentech je to tak pět až deset procent. Na druhou stranu je ještě pět zápasů do konce a my budeme bojovat a pokusíme se o zázrak."