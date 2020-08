Hokejisté prvoligové Kadaně očekávají přílet ruských posil. Vzhledem k bezpečností situaci spojené s koronavirem jsou lety možné až od srpna.

Trenér Kadaně Petr Rosol. | Foto: skkadan.cz

„V pondělí by se k nám měl připojit první ruský hráč Arslan Akhmetyanov, který loňskou sezonu působil v Taškentu v druhé nejvyšší ruské lize a v Kazachstánu. Později přiletí ještě Artyom Sursov, který poslední dva roky strávil v Sachalinu,“ prozradil majitel a generální manažer Kadaně Petr Klíma, který má dva hráče v čtrnáctidenní karanténě. „Ještě před našim prvním srazem zjistili, že musí nastoupit do izolace. Karanténu mají nařízenou do 4. srpna, následně se podrobí testům a pokud budou negativní, zapojí se s námi do přípravy na ledě,“ upřesnil Klíma.