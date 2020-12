Hosté od začátku utkání diktovali tempo hry. Po první třetině vedli o tři branky, Trhači ve druhé periodě sice snížili, ale dobře hrající Havířov skóre dál navyšoval.

„Co v Kadani působím, tak bych to označil za nejhorší utkání, co jsme doposud odehráli," zlobil se Vladimír Jeřábek, trenér Trhačů. „Samozřejmě proti nám hrálo velice kvalitní mužstvo, obzvlášť havířovská první lajna je zkušená a silná. Nicméně i přesto bychom takovýto výsledek a výkon neměli připustit. Naši obránci ani útočníci v utkání s Havířovem nic nepředvedli a navíc neplnili to, co jsme si řekli. Hráli jsme hrozně komplikovaně a složitě, z čehož soupeř těžil. Polovinu branek jsme si v podstatě dali my sami, kdy jsme si to zatáhli k nám do třetiny, kde jsme ztratili puk. Havířov nás jednoduše předběhl ve všech směrech. Na duel jsme se připravili, že bychom ho mohli zvládnout s bojovností, ale my jsme vůbec nebojovali. Několik zápasů navíc bojujeme s nevydařeným vstupem do utkání.“

Hvířovský kouč Pavel Zdráhal nečekal tak jednoznačný výsledek. „V této části sezóny momentálně nejsem tam, kde bychom chtěli být. Do Kadaně jsme jeli s respektem, ale také s úkolem, že musím zvítězit za každou cenu. Naštěstí nám tam vy první třetině napadaly branky. Trochu jsme si to zkomplikovali zbytečnými vyloučeními v prostřední části, hra se rozkouskovala. Stále jsme však měli dostatečný náskok. Ve třetí části jsme ale vsítili další branky. Snad se nám tato střelecká potence přenese i do dalších utkání, zvedneme se a budeme tam, kam patříme.“

SK Trhači Kadaň - AZ Heimstaden Havířov 2:9 (0:3, 1:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 39. Z. Zabloudil (R. Havel, Morong), 47. Havlín (Bucek) – 3. R. Szturc (Bořuta, Adamský), 9. L. Bednář (Rudovský, Rašner), 20. Rašner (Kachyňa), 28. F. Seman (O. Procházka), 33. O. Procházka (Maruna), 49. Adamský (L. Rutar), 51. F. Seman (Doktor, R. Szturc), 52. O. Procházka (L. Rutar), 60. Bořuta (Adamský). Rozhodčí: Grech, Valenta – Coubal, Belko. Vyloučení: 5:6, navíc Kachyňa (HAV) 5 min. a do konce utkání, Bednář (HAV) 10 min. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

SK Trhači Kadaň: R. Běhula – Kottek, Trefný, Havel, Seemann, Kubát, T. Běhula, Havlín – Chlouba, J. Svoboda, Koblížek – Morong, Z. Zabloudil, Homer – M. Svoboda, Bucek, Berčík – Hradecký, Houška, M. Zabloudil.

AZ Heimstaden Havířov: Groh – Bořuta, Kočí, Kachyňa, Mrowiec, Chroboček, Rutar, Ševěček – Adamský, Seman, Szturc – Bednář, Rudovský, Rašner – Procházka, Maruna, Doktor – Mrva, Mastič, Petriska.