Přesně 1 200 extraligových zápasů už odehrál litvínovský dvaačtyřicetiletý veterán Viktor Hübl. Devět stovek jich bylo ve žlutočerném dresu. Neskutečná porce! Bohužel oslavu dalšího rekordního milníku litvínovskému srdcaři pokazili třinečtí oceláři, kteří v Hüblově jubilejním duelu brali těsnou výhru 2:1.

Viktor Hübl (vlevo) v zápase s Třincem, který byl pro něj už s číslem 1 200 v extralize. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„S Třincem to úplně špatný zápas nebyl, ale je to zkušené mužstvo, přesně si počkali a odskočili o jeden gól a pak hráli výborně dozadu. Nepouštěli nás do vyložených šancí, když jsme měli náznaky. Možná kdybychom dali gól my na 2:1, tak bychom to ubránili, ale bohužel. Jsou zkušení a sehráli zápas dobře,“ ohlédl se za střetnutím Viktor Hübl.