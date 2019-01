Chomutov - Přijďte se podívat na velkou extraligovou bitvu. Už dnes odpoledne!

Marek Tomica v utkání s Vítkovicemi. | Foto: Deník/Roman Dušek

Dlouhý hokejový půst proložený reprezentační přestávkou fanouškům končí. Poprvé od velkého derby, které se uskutečnilo v závěru ledna, se půjde do SD Arény na extraligový hokej.

Piráti po třech venkovních duelech v řadě, z nichž vytěžili parádních sedm bodů, znovu nastoupí před vlastními fanoušky. Boj o případný přímý postup do čtvrtfinále Generali play-off Tipsport extraligy bude pokračovat už dnes, v pátek 17. února, bitvou s druhým týmem tabulky. Střetnutí s třineckými Oceláři startuje tradičně v 17 hodin a 30 minut.

Marek Tomica odehraje 900. utkání

Nejvyšší soutěž začal hrát ještě v minulém tisíciletí, pirátský útočník Marek Tomica naskočil mezi tuzemskou elitou premiérově během ročníku 1999/2000. Začátkem roku se šestatřicetiletý rodák z Třebíče postupně etabloval mezi extraligové stálice, a tak není divu, že proti Třinci odehraje devítisté utkání na nejlepším českém klubovém poli a může vyhlížet čtyřmístný počet extraligových startů, neboť nedávno podepsal s Piráty novou víceletou smlouvu.

Marek Tomica doposud nastřádal 250 bodů za 103 gólů a 147 asistencí. Na jubileum dosáhne zkušený útočník v souboji s týmem, na který se mu v domácích zápasech v chomutovském dresu daří a jemuž vstřelil druhý nejvyšší počet gólů během dosavadní extraligové kariéry. Za Piráty nastupuje Marek Tomica druhým rokem a zatím v každém domácím duelu s Třincem bodoval. V předešlém ročníku dal Ocelářům před vlastními fanoušky pokaždé jeden gól, letos se na parádním obratu podílel jednou asistencí. Kromě toho skóroval v prvním letošním měření sil na ledě soupeře. Zapíše se do statistik i tentokrát?

Dvoutisící gól mezi elitou je blízko

Chomutovský hokej se do nejvyšší soutěže poprvé probojoval pro sezonu 1951/1952. Ta letošní je devatenáctou mezi tuzemskou elitou a za tu dobu vstřelili místní hráči hodně gólů. Po kanonádě v Pardubicích zbývá už jen jediná trefa ke kulatému 2000. chomutovskému zásahu v elitní soutěži. Je do značné míry symbolické, že střelecký účet v nejvyšší soutěži otevřel nejlepší chomutovský kanonýr všech dob Miroslav Klůc, jenž v premiérovém utkání skóroval čtyřikrát do sítě Sparty, která v Chomutově přišla o dvougólové vedení a v poslední minutě ji srazil Josef Seiler.

Pětistý chomutovský gól v nejvyšší soutěži zaznamenal ve 12. kole ročníku 1956/1957 doma s Českými Budějovicemi další vynikající útočník a bývalý reprezentant Otto Cimrmann, tisícovku má na kontě obránce Josef Mojžíš st. z ledu Kladna, kde se hrálo čtvrté kolo skupiny o udržení 1961/1962. Gól s pořadovým číslem 1500 se datuje do prodloužení 10. kola sezony 2012/2013, kdy Michael Frolík rozhodl duel s Energií Karlovy Vary.

