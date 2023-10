Kadaňský tým dala dohromady Klára Chmelová, která ho zároveň trénuje. „Bylo těžké dát družstvo do kupy, ale postupem času se to povedlo. Nějaké holky přišly ze známosti, ty pak získaly další holky a tak dále. Ještě nedávno jsme nabírali nové tváře. Ten základ ale máme hotový, třeba na minulé domácí utkání nás bylo patnáct, o čemž se nám na začátku ani nesnilo."

Pomoc přislíbila i známá kadaňská odchovankyně Aneta Lédlová, účastnice několika mistrovství světa a olympijských her. Zatím ale do extraligových bojů nezasáhla. „Je složité někoho přemlouvat, když sama nechce. Ale její zkušenosti by byly k nezaplacení," odmítá Chmelová blíže komentovat aktuální situaci ohledně této hokejistky.

FOTO: Hokejová extraliga žen už se v Litvínově nehraje. Přesunula se do Kadaně

Kadaňské družstvo je namíchané ze zkušených hráček a několika mladic, které teprve získávají hokejové ostruhy. „Je to taková směs holek z Ústeckého i Karlovarského kraje. Rády dáváme šanci mladším hráčkám. Do budoucna je to tu dělané právě pro ně, aby měly kde hrát, aby tu hokej byl. V mládeži je holek hodně. Trénují s kluky, my máme tréninky jednou týdně. Ale není nás moc, co jsme na ledě jen jednou týdně, většina je v akci víckrát."

Klára Chmelová hrála v minulosti za Litvínov, tehdy byla v pozici mladých hráček, které oblékají jen zápasový dres. „A teď takových holek tu máme plno. Prostě jdou trénovat s kluky, když jim ještě stačí a věkově spadají do kategorie, kdy s nimi můžou hrát. Pro ně je to tak i lepší."

Podmínky v Kadani se prý lepší, první sezona je brána jako rozjezdová. „Asi se budeme otloukat. Ale je dobré, že nehrozí sestup, můžeme být v klidu a ohrávat mladé holky. Ale to víte, že bychom si chtěly v kabině zařvat vítězný pokřik častěji. Zatím to přišlo jen jednou a pořádně jsme ani nevěděly co a jak. Tak potřebujeme další výhry, abychom si ho natrénovaly," usmívá se Chmelová.