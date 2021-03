Když po debaklu 0:10 od Sokolova zrušil hokejistům Kadaně až do dalšího zápasu tréninky, vzbudilo to poprask. „Za tyto výkony si hráči nezaslouží být na ledě,“ vztekal se majitel prvoligového klubu Petr Klíma. „Dokud budou panovat takovéto výsledky, nemá žádný význam, aby tým trénoval.“

Kadaň versus Kladno. | Foto: Deník/Roman Dušek

Jeho svérázný krok zabral. Následně Trhači sehráli vyrovnanou partii se Slavií (1:2) a vzdorovat dokázali i vedoucími Kladnu v čele s Jágrem (2:3). „Hokej je hlavně o psychice. My jsme se dostali do situace, že máme hodně porážek. Pro hráče to není jednoduché. Proto jsem k tomuto kroku sáhl, chtěl jsem, aby si psychicky odpočinuli,“ vysvětlil pro hokej.cz. „Chtěl jsem, aby si kluci vyčistili hlavy. Je to můj tým, stojím za nimi.“