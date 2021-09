Už samotná návštěva je parádní číslo. Například v sobotních utkáních Chance ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, na žádný stadion nepřišlo více lidí, jak na nejnižší soutěž do Chomutova. A diváci si to museli užít. První třetina 6:0, druhá třetina 7:1 a poslední 6:0. Hned tři hráči si zapsali hattrick – Jakub Chrpa, Roman Chlouba a Petr Freibert přidal ke třem trefám ještě čtvrtou. U takové „házené“ se dobře pije pivo a konzumuje klobáska.

„Jsme spokojení s výsledkem i s tím, že jsme ukázali našim fanouškům, že umíme hrát hokej. Je to velký rozdíl, my chodíme na led dvakrát až třikrát v týdnu, jenomže Lovosice byly popáté na ledě. Musím před nimi smeknout, že se na to nevykašlali a dohráli zápas se ctí až do konce. I oni ukázali, že hokej umí, a další zápasy budou třeba mnohem vyrovnanější,“ vysekl poklonu soupeři chomutovský kouč Petr Martínek.

„Bylo to stejné jako v loni – herně i přístupem. Akorát jsme dostali více gólů, ale jinak byl průběh stejný. Bez tréninku se nedá hrát, jednou týdně je nás na tréninku osm a pak na zápas přijdou tři hráči, kteří nebyli dva měsíce na ledě. Co pak můžeme hrát? Můžeme chvíli lítat nahoru dolů, ale pak už to nejde. Brankáři taky špatné, pět až šest takových gólů, co padly, nemůžou dostat. Pak to vypadá úplně jinak,“ viděl trenér hostů Karel Gudera.