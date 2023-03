Hokejisté Bíliny křepčili s pohárem pro vítěze Krajské ligy Ústeckého kraje. V rozhodujícím duelu porazili doma přes slušně zaplněným hledištěm 8:5 a kromě krajského titulu si vybojovali možnost usilovat v baráži o postup do vyšší soutěže. „Už od začátku soutěže jsme měli v hlavách, že ji chceme vyhrát. Začátky byli těžké, ale jinak jsme byli celkem suverénní," těší majitele a trenéra Miroslava Kanise.

Bílina slaví mistrovský titul | Video: Draci Bílina

Bílina první zápas finálové série vyhrála doma 5:1, poté ale v Kadani 2:5 padla. Proto se v sobotu hrálo třetí utkání, které muselo vyřešit hokejovou tajenku. „V Kadani nám to nevyšlo, nehráli jsme týmově. Nijak jsme se z toho ale nepoložili. Od začátku jsme šli za výhoru, věřili jsme si. Rozhodl náš týmový výkon," chválí Kanis své mužstvo.

To svému protivníkovi z Kadaně uteklo v prostřední periodě, po níž vedlo už 6:3. „Pak už jsme si to kontrolovali. Ale celá série byla vyrovnaná, jak jsem před jejím začátkem předpokládal. I jsem už na podzim říkal, že pokud budeme ve finále, bude Kadaň naším soupeřem."

Největšími tahouny byli opět zkušení Bakrlík, Jánský, Mašek nebo Kobes. K nim se přidali mladíci, kterých má Kanis v kádru požehnaně. „Více než polovina kádru hrála v této sezoně poprvé mezi dospělými. Tým fungoval jako parta, to bylo hodně důležité," cení si Kanis jednoho z důležitých faktorů triumfu.

V srpnu minulého roku byl s emocemi ale na opačném pólu. „To sedělo v kabině pět kluků. Rozhodli jsme se až na poslední chvíli, že budeme hrát krajskou ligu, nebylo jednoduché poskládat kádr. Ale povedlo se nám to a po celou sezonu jsme byli nahoře."

Vítězství v krajské lize si bílinští Draci pořádně užili. „Oslavy proběhly už na ledě, pak v kabině. A pak se tým přesunul do Mostu, kde oslavoval asi až do rána. Já měl nějaké rodinné záležitosti, tak jsem u toho nebyl, jinak bych se zúčastnil. Ale obešlo se to bez průšvihů, pohoda. Kluci mi posílali průběžně fotky z oslavy," usmívá se Kanis.

Bílinu výhledově čeká baráž o II. ligu. Kdy k ní nastoupí a kdo bude jejich soupeř, to zatím není známo. „Neřešil jsem to. Je to taková klasika. Brzy se soupeře dozvíme, pak se na něj či na ně začneme připravovat. Určitě chceme uspět i v baráži. Podle mě sílu máme, Kadaň byla zdatným soupeřem, který nás prověřil. Proto soudím, že můžeme uspět. A pokud nám znovu budou pomáhat naši skvělí fanoušci z fanklubu a i další diváci, tak budeme mít sílu ještě větší."