/FOTO, VIDEO/ Čůrající chlapeček, vafle, hranolky, čokoláda, pralinky, pivo a hokej. To je Belgie. Počkat, něco tu nesedí… Pokud tvrdíte, že hokej k Belgičanům nepatří, máte pravdu. Znají hlavně ten pozemní, na ledě se s hokejkami prohání jen pár stovek nadšenců. Mladší žáci a žákyně teplického klubu Huskies se nedávno vydali na mezinárodní turnaj do Lovaně, která leží nedaleko Bruselu. Domů se vraceli se stříbrem a řadou zážitků.

HC Teplice v Belgii | Video: Deník/František Bílek

O tom, že Belgie je po hokejové stránce z pohledu našince opravdu exotickou zemí, svědčí fakt, že její reprezentace skončila na dubnovém mistrovství světa divize II v Turecku až druhá za Spojenými arabskými emiráty, které na rozdíl od ní postoupily o patro výše. Přitom Belgičané byli v roce 1908 jedním ze zakládajících členů mezinárodní hokejové federace, o pět let později dokonce vyhráli evropský šampionát.

Jenže hokej se v zemi, která je jazykovým babylonem, na rozdíl od jiných sportů nijak nerozvíjel, a postupem času se stal okrajovou záležitostí. V současnosti jsou registrovány zhruba dvě tisícovky hráčů, což je skutečně málo. Problémem jsou zimní stadiony, po celé Belgii (11 miliónů obyvatel) jich najdete okolo dvacítky. Mnohem populárnější je pozemní hokej, vždyť Belgičané ovládli před třemi roky mužský turnaj na olympiádě v Tokiu.

Belgičané hrají svou nejvyšší soutěž společně s Nizozemci, takzvaná BeNe Liga čítá celkem osm celků. Mezi nimi je i tým Chiefs Leuven, který byl pořadatelem turnaje Chiefs Trophy 2023 pro hráče do 11 let.

V Lovani má hokej svou popularitu, i tak je ale ve stotisícovém univerzitním městě spíše popelkou. Prim hraje fotbalový klub Oud-Heverlee Leuven, účastník nejvyšší belgické soutěže Jupier Pro League. Jeho vlastníkem je firma King Power, patří jí i anglický Leicester. Parádní stadion pro deset tisíc diváků byl nejvíce zaplněný na duel s Andrlechtem (9 tisíc), jinak bývaly sedačky na desetitisícovém stadionu obsazené pravidelně více než z poloviny.

Samotné město je Čechy doposud neobjeveným turistickým rájem, centrum města je totiž tvořeno malebnými uličkami a náměstími, které zdobí architektonicky pozoruhodné stavby, například na náměstí Grote Markt se vám hlava zatočí z pozdně gotické radnice. Konzumentům piva se může hlava točit po konzumaci Stelly, jež má svůj domov právě v Lovani.

Malé teplické hokejisty ale pivo nezajímalo, soustředili se hlavně na to, jak být mezi deseti týmy co nejúspěšnější. V základní části byla družstva rozdělena do dvou skupin, poté si osm nejlepších zahrálo play off. Huskies tři zápasy ve své skupiny vyhráli, s rakouským výběrem Vorarlberg Pro Hockey ale padli, proto skončili druzí. Ve čtvrtfinále si hladce poradili s nizozemským Dordrechtem, v semifinále přetlačili německý Bad Nauheim. Finále? Bitva s italskou hokejovou akademií, ve které se to hemží řadou Švýcarů. Na stadionu, který zvenčí připomíná stodolu, rozhodly až samostatné nájezdy, v nichž se více dařilo teplickému soupeři; českému celku nepomohlo ani tradiční držení kolem ramen.

„Odehráli jsme velmi dobrý turnaj. Našim cílem bylo přivézt domů medaili. To se povedlo, takže vládne spokojenost. Samozřejmě nás mrzí, že jsme nezvládli nájezdy ve finále, možná jsme neunesli tíhu okamžiku. Turnaj zároveň potvrdil, že je na řadě věcí potřeba pracovat, což je pro hráče i trenéry velká výzva do nové sezony," snažil se být pozitivní teplický kouč Petr Mašek, zatímco některé jeho svěřenkyně ronily slzy. Stříbro z mezinárodního turnaje je ale pro Teplice velkým úspěchem.

Chiefs Trophy 2023



Sobota 20. 5.:

Základní skupina: Teplice - Chiefs Leuven (Belgie) 7:2, Teplice - Vorarlberg Pro Hockey (Rakousko) 0:4, Teplice - Hijs Hockey Den Haag (Nizozemsko) 5:2, Teplice - Amsterdam Tijgers (Nizozemsko) 9:0.

Čtvrtfinále: Teplice - Dordrecht Lions (Nizozemsko) 8:2



Neděle 21. 5.:

Semifinále: Teplice - Rote Teufel Bad Neuheim (Německo) 3:2

Finále: Teplice - International Hockey School Italy 3:4 po samostatných nájezdech



Medailové pořadí: 1. International Hockey School Italy, 2. HC Teplice, 3. Rote Teufel Bad Neuheim



HC Teplice: Konečná, Votava - Nerglová (6 gólů na turnaji), Hanuliak (4), Ondruš (7), Čížková (3), Čížek (6), Kuklík (1), Beránek (3), Bílek (2), Langhammer (3).