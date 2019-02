Chomutov - Základní i nadstavbová část první hokejové ligy je již minulostí a teď je na řadě rozhodující část sezony - play off i boj o udržení. A jaká základní část byla?

Ilustrační foto

KLH Chomutov

Chomutovští hokejisté měli absolutně výborný vstup do sezony a prvních dvanáct zápasů skončilo jejich vítězstvím. To nejcennější určitě bylo to 6:3 nad rivaly z Ústí nad Labem. Bohužel to byla až do konce nadstavbové části jejich jediná výhra v derby.

Hořkost porážky poprvé okusili až ve třináctém kole, kdy padli 1:4 v Havlíčkově Brodě a hned poté následovala potupná domácí prohra s Kadaní 1:2. Z následujících deseti zápasů jich ale Chomutovští s přehledem vyhráli osm a vypadalo to, že Chomutov se bude s Ústím nad Labem přetahovat o první místo hodně dlouho.

Pak ale přišel začátek prosince, který byl pro mužstvo KLH výsledkově katastrofální - pět porážek v řadě! Z toho ta poslední 0:5 v Kadani byla opravdu porážkou velmi hořkou…

Díky tomu se ústečtí Lvi na čele tabulky osamostatnili a i když pak chomutovští hokejisté začali zase pravidelně vyhrávat, náskok proti pravidelně bodujícímu Ústí již stáhnout nedokázali.

Přestupovou bombu sezony si KLH schoval na závěr loňského roku, kdy z kádru pražské Slavie do svého týmu angažoval úřadujícího krále extraligových střelců, Davida Hrušku! Ten se zařadil do elitní útočné formace vedle Dudy s Kraftem a tento útok byl pro všechny soupeře noční můrou.

Dlouho na sebe nenechalo čekat ani vyřešení brankářské otázky, k celosezonní jedničce Hanuljakovi přišel v lednu na přestup ze Sparty Praha Jan Chábera, který z druhé nejvyšší soutěže dokázal mezi českou hokejovou elitu postoupit s Českými Budějovicemi i Mladou Boleslaví.

Chomutovští tak zakončili dlouhodobou prvoligovou část na druhé příčce se sedmnáctibodovou ztrátou na první Ústí nad Labem a na druhou stranu zase devatenáctibodovým náskokem před třetí Olomoucí. Dohromady nasbírali rovných sto bodů za bilanci 24 výher v normální hrací době, čtyř výher a pěti proher v prodloužení či po samostatných nájezdech, osmi proher a skóre 176:108.

SK Kadaň

Příznivci kadaňského týmu vstupovali do sezony optimisticky naladěni, protože díky spolupráci s Chomutovem do Kadaně přestoupila řada hráčů, kteří v minulých sezonách patřili k tomu nejlepšímu, co se po prvoligovém ledě prohánělo - brankář Jarina, obránce Ťupa nebo útočníci Gombár či Charousek. Úvod sezony se ovšem Kadani vůbec nepovedl a po pěti prohrách z prvních šesti zápasů jí patřila poslední příčka prvoligové tabulky…

V průběhu sezony se úspěchy i neúspěchy střídaly stejně pravidelně jako den s nocí a Kadaňští se pohybovali na hraně účasti v předkole play off a skupině bojující o udržení.

Postupem času se ale k vynikajícím výkonům rozchytal gólman Jarina, který se vyšvihnul do čela brankářských statistik a jeho spolehlivé výkony byly základem rostoucího počtu výher. Na přelomu roku dokonce Kadaňští vyhráli šest zápasů v řadě, díky čemuž raketově stoupali tabulkou.

Již několik kol před koncem pak už bylo jasné, že předkolo play off Kadani neuteče a otázkou bylo jen to, z jakého místa do něj půjde. Nakonec skončila na osmé příčce, která jí do předkola, hraného na tři vítězná utkání, přisoudila Tábor, ale hlavně ji zaručila, že úvodní dva zápasy se odehrají na kadaňském ledě.

Osmé místo prvoligové tabulky Kadani zajistilo 66 bodů za osmnáct výher v normální hrací době, pět výher a dvě prohry v prodloužení nebo po nájezdech, 21 proher a aktivní brankový poměr 127:121.

Individuální výkony

Jasným králem prvoligových individuálních statistik byl chomutovský útočník Radek Duda, který byl ve druhé nejvyšší hokejové soutěži nejproduktivnějším hráčem, druhým nejlepším střelcem, nejlepším nahrávačem a zároveň také hráčem s největším počtem trestných minut. Těch nasbíral celkem 161, což znamená, že na trestné lavici odseděl téměř celé tři zápasy.

První hokejová liga ve statistikách

Kanadské bodování

1. Duda (Chomutov) 60 bodů (23 gólů + 37 asistencí), 2. Hodek (Jihlava) 55 (25+30), 3. Čachotský (Jihlava) 53 (17+36), 4. Roubík (Hradec Králové) 45 (21+24), 5. Nahodil (Třebíč) 45 (18+27), 6. Kraft (Chomutov) 43 (15+28), 7. Boušek (Kadaň/Chomutov) 42 (16+26), 8. Obdržálek (Třebíč) 41 (14+27), 9. Alinč (Ústí nad Labem) 41 (14+27), 10. Janků (Ústí nad Labem) 38 (23+15).

Nejlepší střelci

1. Hodek (Jihlava) 25 gólů, 2.-3. Duda (Chomutov) a Janků (Slovan Ústí nad Labem) 23, 4. Roubík (Hradec Králové) 21, 5.-6. Davídek (Olomouc) a Budínský (Hradec Králové) 19, 7.-8. Nahodil (Třebíč) a Holec (Havlíčkův Brod) 18, 9.-11. Čachotský (Jihlava), Kadlec (Hradec Králové) a Hulva (Šumperk) 17 gólů.

Nejlepší nahrávači

1. Duda (Chomutov) 37 asistencí, 2. Čachotský (Jihlava) 36, 3. Hodek (Jihlava) 30, 4. Kraft (Chomutov) 28, 5.-7. Nahodil, Obdržálek (oba Třebíč) a Alinč (Ústí nad Labem) 27, 8. Mikulík (Ústí nad Labem) 27, 9.-10. Boušek (Kadaň/Chomutov) a Koudelka (Hradec Králové) 26.

Hodnocení +/-

1. Němeček +33, 2. Alinč +27, 3. Sklenička +26, 4. Pojkar +25, 5.-6. Pazourek (všichni Ústí nad Labem) a Bombic (Chomutov) +24, 7.-8. R. Pšurný a Janků (oba Ústí nad Labem) +23, 9. Duda (Chomutov) +21, 10. Trefný (Chomutov) +19 … 557.-558. Antonovič (Šumperk) a Piecha (Havířov) -20, 559. Ondráček (Havlíčkův Brod) -25.

Nejtrestanější hráči

1. Duda (Chomutov) 161 trestných minut, 2. Třetina (Havlíčkův Brod) 142, 3. Kajínek (Benátky nad Jizerou) 107, 4. Šperger (Tábor) 98, 5. Nedvěd (Beroun) 91, 6. Mocek (Chrudim) 88, 7.-8. Sklenička (Ústí nad Labem) a Chatrnúch (Šumperk) 87, 9. Hobza (Benátky nad Jizerou) 86, 10. Přibyl (Třebíč) 84 trestných minut.

Brankáři podle % úspěšných zákroků

(odchytáno minimálně 20 zápasů)

1.-2. Jarina (Kadaň) a Landsman (Chrudim) 93.72% úspěšných zásahů, 3. Orct (Ústí nad Labem) 93.59, 4. Řehoř (Jihlava) 93.44, 5. Luňák (Hradec Králové) 93.18, 6. Nedvídek (Benátky nad Jizerou) 92.90, 7. Žigárdy (Olomouc) 92.72, 8. Ševčík (Vrchlabí) 91.93, 9. Horčička (Znojmo) 91.77, 10. Hanuljak (Chomutov) 91.74.

Brankáři podle průměru gólů na zápas

(odchytáno minimálně 20 zápasů)

1. Orct (Ústí nad Labem) 1.91 obdržených gólů na utkání, 2. Nedvídek (Benátky nad Jizerou) 2.21, 3. Žigárdy (Olomouc) 2.32, 4. Landsman (Chrudim) 2.35, 5. Hanuljak (Chomutov) 2.42, 6. Jarina (Kadaň) 2.45, 7. Salfický (Ústí nad Labem) 2.51, 8. Luňák (Hradec Králové) 2.57, 9. Řehoř (Jihlava) 2.58, 10. Suchan (Havlíčkův Brod) 2.70.

Brankáři podle počtu vychytaných nul

5 nul - Nedvídek (Benátky nad Jizerou)

3 nuly - Horčička (Znojmo), Žigárdy (Olomouc), Ševčík (Vrchlabí), Jarina (Kadaň) a Salfický (Ústí nad Labem).

2 nuly - Hanuljak (Chomutov), Lev (Třebíč), Landsman (Chrudim), Suchan (Havlíčkův Brod) a Růžička (Chrudim).

1 nula - Závorka (Chomutov), Luňák (Hradec Králové), Řehoř (Jihlava), Hylák (Olomouc), Čech, Kovář (oba Tábor), Orct (Ústí nad Labem), Přikryl, Cikánek, Fiala (všichni Beroun), Biegl (Vrchlabí), Štůrala, Francouz (oba Třebíč).