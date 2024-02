Druholigový hokejový hit mezi domácím a druhým Táborem a lídrem z Chomutova dopadl lépe pro Jihočechy. Táborští vyhráli 4:2. Chomutovští Piráti tak bohužel nepřidali osmou výhru v řadě.

Táborští hokejisté zdolali v 9. kole nadstavbové fáze II. ligy vedoucí Chomutov 4:2. | Foto: archiv HC Tábor

Zajímavost? Druholigový mač v Táboře sledovalo 1 682 diváků. Ve stejný den se hrála hokejová extraliga v Kladně, kam dorazila slabá návštěva 1 072 lidí a viděla výprask Rytířů 2:7 od Liberce. Ale zpět k druholigovému magnetu kola. Tábor se dostal do hubeného vedení v první třetině, které pak ve druhé dvacetiminutovce navýšil. Chomutov se dvěma vstřelenými góly, které obstarali Eret a Hübl na bodový zisk myslet nemohl.

„Měli jsme špatný vstup do utkání a tím dali domácím šanci na výhru. A to nás ještě v první třetině výrazně podržel Altrichter. Od druhé třetiny jsme se zlepšili, ale zbytečné dva góly po našich chybách v jejím závěru nás stály body," řekl po střetnutí chomutovský trenér Martin Pešout.

„Hráčům se rozhodně sluší poděkovat, protože předvedli sebevědomý, pracovitý a kvalitní výkon. Podle mě to byly zasloužené tři body. Byly tam věci, na které jsme se připravovali, což nás samozřejmě těší. Je ale třeba říct, že to byl jen jeden ze zápasů. Teď už zase jdeme dál a budeme se připravovat a těšit na sobotní zápas s Děčínem. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří nám vytvořili opravdu perfektní kulisu včetně trubek, to bylo fakt super," pochvaloval si táborský Jakub Grof.