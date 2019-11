Teprve podruhé v sezoně slavili druhou výhru kadanští hokejisté, kterým se doma podařilo zaskočit čtvrtý tým Chance ligy z Poruby. Svěřenci trenéra Tomáše Hamary si se Slezany poradili těsně 3:2.

Kadaňský trenér Tomáš Hamara. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Hodnocení je velmi pozitivní. Bylo to od nás výborně odehrané utkání, hlavně i odbojované. Duel s Porubou byl pro nás strašně těžký už od první minut, těžko jsme se dostávali do hry. Prvních deset minut jsme měli asi ztvrdlé nohy, možná i respekt ze soupeře nebo strach, nevím. Po první polovině úvodní dvacetiminutovky jsme se najednou rozjeli. Ve druhé části jsme ale obdrželi zbytečnou branku, přesto jsme se následně relativně zvedli. Nakonec jsme navýšili výborně na 3:2, kdy jsme to skvěle vybojovali," těšilo trenéra Trhačů.