Jan Alinč před rokem v květnu narazil na litvínovském zimním stadionu do mantinelu při inline hokeji s kamarády. Mluvilo se o pádu hlavou na hrazení, některé zdroje ale tvrdí, že fatální byl střed Alinčových zad s mantinelem. Po něm zůstal ochrnutý, dlouhou dobu byl v nemocnici. Nyní se o bývalého reprezentanta, účastníka ZOH 1994, který s hokejem začínal v Lounech, stará rodina.

Před časem se mu rozhodly pomoct Karlovy Vary, za které hrával, věnovaly mu šek v hodnotě 70 tisíc korun. K Západočechům se nedávno přidalo i prvoligové Ústí nad Labem, v jehož dresu hokejista s tuze šikovnými rukama odehrál čtyři sezony; díky speciálnímu zápasu mohlo podpořit Alinče částkou 86 tisíc korun.

S pomocí přispěchal také Alinčův kamarád a bývalý spoluhráč Petr Klíma. V Litvínově se s ním potkal ve své poslední sezoně 2002/2003. "Potřeboval jsem k sobě někoho, kdo mi dobře nahraje. A to on uměl,“ vylíčil "Kozel" serveru iSport.cz. „Chci pro něj něco podniknout. Všechny nás mrzí, co se stalo. A myslím, že když tohle udělám, půjdou za mnou Litvínovští a podpoří ho taky," vysvětlil, proč se rozhodl pomoct tak významnou sumou.