Chomutovští Piráti zakončili sérii venkovních zápasů v severočeském derby na ledě děčínských Medvědů úspěšně. Vyhráli tam 6:3 a hattrickem se blýskl pirátský Jakub Zajíček.

Děčínští hokejisté doma podlehli Pirátům z Chomutova 3:6. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

V Děčíně se na lídra druhé ligy z Chomutova přišla podívat slušná návštěva téměř sedmi stovek diváků. V úvodních dvou třetinách viděla vždy po jedné trefě z pirátských hokejek. Divočina přišla v poslední periodě, když v ní padlo sedm branek a hosté ji nakonec ovládli 4:3 a tím kompletně celý zápas.

„Začátek se nám nepovedl. Pomohl nám první gól, od jehož vstřelení jsme měli zápas pod kontrolou. Opět jsme strádali v koncovce, mohli jsme dát těch gólů víc, naopak jsme tři góly úplně zbytečně inkasovali, stejně jako jsme se nechali zbytečně vylučovat," řekl chomutovský trenér Petr Martínek.

„Zápas to pro nás byl samozřejmě těžký i vzhledem k tomu, že neprožíváme nejlepší období. Na kluky jsem ale hrdý, zápas jsme odbojovali až do poslední minuty. Chomutov prokázal svojí kvalitu, narozdíl od nás se jim dařilo proměňovat svoje šance, ale my nevěšíme hlavu a jdeme dál," viděl domácí kouč David Švagrovský.