Žádný pirátský mečbol, ale je zaděláno na pořádné drama. Čtvrté finálové střetnutí druhé hokejové ligy ovládli pod Krušnými horami hokejisté Havířova. Chomutov přetlačili 3:2. Využili dvě přesilové hry, potřetí pak skórovali ve vlastním oslabení. Série je tak srovnaná 2:2.

Čtvrtý finálový zápas Chomutov - Havířov. | Video: Deník/Václav Veverka

Rozhodla branka, kterou dal Matouš Čmiel v 56. minutě, ale při zakončení zranil brankáře Richarda Běhulu (viz hlavní foto), který už střetnutí nedohrál. Místo něj šel na posledních pár minut do klece Michael Petrásek.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Piráti umřeli na přesilové hry. Nevyužili ani jednu, k dispozici jich měli sedm. Poprvé tak v letošním play off prohráli na domácím ledu, kde čtvrté finále sledovalo 3 581 diváků. „Rozhodlo to, že jsme nepřidali více branek. Měli jsme přesilovek jako smetí, šancí jako smetí, ale místo toho jsme dostali tři smolné góly. Na dva góly se doma nevyhrává. Dneska jsme měli příležitostí více než dost,“ kroutil hlavou dvougólový střelec Pirátů Martin Tůma. „Oni své přesilovky využili, my ne. Musíme se podívat na video, zlepšit tohle v tréninku,“ přidal Tůma.

O přesilovkách mluvil i trenér Chomutova Petr Martínek. „Špatné byly z naší strany. Nehráli jsme dobře, hráli jsme složitě. Třetí třetina byla z naší strany celkem slušná, vyrovnali jsme na 2:2, ale pak si necháme dát zbytečný gól. Jestli tam byl faul nefaul, těžko říct, ale gól prostě platí,“ viděl trenér Martínek.

Ve čtvrtek finálová série pokračuje pátým duelem na ledě Havířova, kde se hraje od 17.30 hodin. Vybojují si tam Severočeši mečbol, nebo sérii překlopí Slezané na svou stranu?