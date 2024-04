Oslavy postupu do Chance ligy se odkládají. Minimálně do pondělí. Chomutovští hokejisté v šestém domácím finálovém zápase podlehli Havířovu 3:5. Rozhodne se tak v sedmém zápase, který se bude hrát v pondělí v Havířově.

Atmosféra na šestém finále Chomutov versus Havířov. | Video: Deník/Václav Veverka

Hostů ze Slezka výrazně pomohla druhá třetina, ve které se prosadili třikrát a před rekordní návštěvou v chomutovské ROCKNET aréně, do které přišlo 4 642 lidí, si vypracovali důležitý náskok. Piráti sice začali v poslední peridě stahovat, ale na výraznější drama už jim nezbyl prostor.

"Utkání ovlivnilo, že jsme dostali ve třetí minutě branku, pak jsme přestali hrát a začali nesmyslně vymýšlet věci, které normálně neděláme. Dvě třetiny jsme zkrátka hráli špatný zápas," mrzelo domácího trenéra Petra Martínka.

"Na konci se nám to povedlo trošku zredukovat, ale pak jsme zase dostali bohužel gól a to nás připravilo o možnost zkusit power play a ještě se zápasem něco udělat. Bohužel no, ale jdeme dál. Je to 3:3, nic není ztraceno," dodal chomutovský trenér. V Havířově se rozhodne v pondělí od 17.30 hodin.

