FOTO, VIDEO: Pirátům skončila sezona! Znojmo vyhrálo na severu 5:3

Je dobojováno! V semifinále play off druhé hokejové ligy skončila letošní sezona chomutovských Pirátů. Ve třech zápasech se znojemskými Orli těsně prohráli a Moravané jsou prvním finalistou letošního ročníku třetí nejvyšší soutěže. Třetí zápas semifinále play off přilákal do chomutovské ROCKNET arény parádní návštěvu 3 800 fanoušků, což je letošní rekord. Po závěrečné siréně chomutovští příznivci vyprovázeli domácí hokejisty potleskem.

Atmosféra v chomutovské ROCKNET aréně při zápase se Znojmem. | Video: Deník/Václav Veverka