Chomutov žije hokejem a místní fanoušci letos cítí velkou šanci dotlačit své Piráty do Chance ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Na třetí finálový zápas s Havířovem, který se hrál poprvé v ROCKNET aréně, dorazilo 4 114 lidí. Špičková návštěva, která si užila pirátskou výhru 4:1 a vedení v sérii hrané na čtyři vítězné zápasy 2:1.

Finále druhé hokejové ligy v Chomutově. | Video: Deník/Václav Veverka

Chomutovští fanoušci před startem zápasu rozvinuli transparent s nápisem: Poslední krok. Tím samozřejmě myslí, že po konci finále se bude jejich tým radovat z posunu do vyšší soutěže. Po třetím zápasu mohou být příznivci ještě většími optimisty. V první třetině Severočechy dostal do vedení Svoboda, v prostřední periodě dvěma slepenými góly dali tříbrankový náskok Pirátům Jouza a Zajíček. To už na střídačku putoval brankář Havířova Sachr, kterého vystřídal Šimonů. To i před očima hokejistů Ondřeje a Davida Kašových, tahounů nedalekého Litvínova, které také druholigové finále nalákalo. Stejně jako jejich spoluhráče Nicolase Hlavu.

Do hry hosty ze severu Moravy vrátil přesně v polovině zápasu Klimša, jenže na víc už hráčům AZ nezbylo. Druhou brankou střetnutí pečetil do prázdné opět Svoboda. Finále pokračuje v Chomutově v pondělí opět od 17.30 hodin.

„Byl to výborný výkon od první bule až do konce zápasu. Měli jsme zápas pod kontrolou. Musíme se připravit na zítra, to bude hodně důležité utkání. A když budeme hrát jako dneska, tak to uhrajeme,“ rozplýval se chomutovský kouč Petr Martínek.

„Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, prvních deset minut byl soupeř aktivnější. Pak se, myslím, hra vyrovnala, ale tak jako u nás: soupeře trošičku dostaly do hry přesilovky. Dneska jsme většinu ubránili, ale na začátku druhé třetiny jsme udělali dvě chyby, špatně jsme rozehráli. Chomutov nás za to potrestal a tam se asi zápas lámal. Do zítřka musíme zlepšit aktivitu, dobře se vyspat. Je to nový den a musíme bojovat,“ je jasné havířovskému Jiřímu Raszkovi.