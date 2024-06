Stovky lidí si nenechaly ujít čerstvého hokejového šampiona Davida Kämpfa, který v pondělí odpoledne dorazil do areálu Kamencového jezera v Chomutově. Odchovanec chomutovského hokejového klubu přivezl veřejnosti a fanouškům ukázat zlatou medaili z domácího mistrovství světa.

Hokejový mistr světa David Kämpf v Chomutově. | Video: Deník/Václav Veverka

Fotil se, rozdával podpisy a úsměvy. Jeho ruce dostaly při takovém cvičení s tužkou zase pořádně zabrat. Už těsně před třetí hodinou, kdy akce na „Kamenčáku“ startovala, měla fronta na zlatého hocha desítky metrů. Lidé si nesli dresy, vlajky, trička, zkrátka všechno co si přáli od hokejisty Toronta Maple Leafs podepsat. Skromný sportovec také pro fanoušky dražil hokejku z MS, dres a další zajímavosti. Ještě než usedl na židli do stánku a spustil autogramiádu, tak davům povyprávěl do mikrofonu, jaká to byla euforie ve finále přejít přes Švýcarsko a po 14 letech získat pro Českou republiku zlaté medaile.

„Ta euforie byla nepopsatelná. Možná ještě teď mi to úplně nedochází co se nám to povedlo,“ usmíval se David Kämpf. Na euforii jsou každopádně letos v Chomutově zvyklí. Zdejší Piráti před nedávnem po dramatickém play off vybojovali postup do Chance ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Radost jim teď přichystal i odchovanec Kämpf.

