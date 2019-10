Reprízu loňského finále přineslo 6. kolo krajské hokejové ligy mezi Louny a Kláštercem. Výsledek naplnil papírové předpoklady. Po šedesáti minutách byl stav nerozhodný, vítěze určila až dvanáctá série samostatných nájezdů. Dva body zůstaly Slovanu, Klášterec odvezl jeden. Autorem rozhodující nájezdu byl domácí Salač.

Lounský Slovan (v bílém) dvakrát vedl, ale nakonec o své výhře rozhodl až v samostatných nájezdech. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Slovan vstoupil do utkání nejlépe jak mohl. Již v polovině druhé minuty překonal Dalecký po asistenci Kouska Šebka v bráně Tygrů. Domácí tak šli do vedení. To jim vydrželo do 13. minuty. Tomáše Charváta prostřelil Bečka a bylo srovnáno.