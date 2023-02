„Po vysoké výhře v Benátkách jsme si šli pro další tři body, které by nás udržely ve hře o předkolo play-off. Před skvělou návštěvou jsme od prvních minut jasně dominovali a vstřelili devět gólů. Celý zápas jsme si to všichni užívali, pochvalu zaslouží komplet mužstvo, nerad chválím jednotlivce, ale to co předváděla první pětka, klobouk dolů,“ rozplýval se spokojený kouč Děčína Tomáš Mareš. „V této nadstavbě se nám daří a chceme to dotáhnout tam, kam jsme před sezónou chtěli,“ nastínil cíl udržet se v elitní desítce.

Téměř jisté druhé místo má Chomutov, který urval těsnou výhru 2:1 na ledě Kobry Praha. Piráti díky ní mají tříbodový náskok na dvojici Ústí nad Labem a Tábor, a pokud si oba sokové v posledním kole body podělí, případně získá všechny Slovan, zůstane tým z pod Krušných hor bez ohledu na svůj výsledek díky lepším vzájemným zápasům druhý.

„Bylo to těžké utkání, které nás stálo spoustu sil. Soupeř hraje velice dobře na svém malém hřišti, má tam svůj propracovaný styl. Od nás byla důležitá trpělivá hra. Dokázali jsme využít první přesilovou hru, což nás nakoplo. Vítězství jsme šli trochu více naproti a naštěstí jsme vstřelili o jeden gól víc. Velkou oporou byl Ríša Běhula, který pochytal všechny šance domácích,“ neskrýval radost z důležitého vítězství chomutovský kouč Kamil Koláček.

Naopak možná klíčový bod v boji o druhou, a teoreticky i o třetí příčku, ztratil ústecký Slovan. Ten měl proti lídrovi z Letňan skvěle nakročeno k dalšímu skalpu, jenže v závěrečné dvouminutovce v oslabení tří proti šesti a následně čtyř proti šesti dvakrát inkasoval a o bonusový bod musel bojovat až v nájezdech, které ovšem ovládl suverénně 3:0.

„Hodně těžké utkání. Hráli jsme proti vítězi nadstavby. Měli jsme výborný vstup do utkání, kdy jsme vstřelili tři branky. I poté jsme hráli dobře, chtěli jsme hrát poctivě dozadu, nepouštět Letňany do přečíslení. Bohužel v závěru jsme obdrželi nešťastné trestné minuty a soupeř srovnal, ale jsme rádi, že jsme v nájezdech vyhráli a urvali důležité dva body do tabulky,“ řekl asistent domácího kouče Martin Štěpánek.

S domácími fanoušky se loučil Jablonec, který už má jistou záchranu a v předposledním kole už mu tak prakticky o nic nešlo. Vlci tak odehráli s Chebem uvolněné utkání, ve kterém nakonec padli 4:6.

„Je to škoda, ale z kluků už asi trochu spadl tlak z hrozícího sestupu, tak to bylo znát. Zápas byl vyrovnaný. Mohla to být aspoň remíza, ale už jsme to nedokázali udržet. Psychika polevila a to taky sehrálo své. Navíc mančaft nebyl kompletní. Den před zápasem chybělo pět hráčů na tréninku a do zápasu šli nachlazení. Utkání odehráli, ale bylo to na nich znát. Ve středu jedou ještě do Písku a pak už pro ně sezóna končí,“ řekl mentor týmu Josef Řeháček.