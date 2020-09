V podstatě už po první třetině bylo hotovo, protože domácí slavili 6:0. Ve druhém dějství přidali další tři trefy a vše zakončili opět šestibrankovou kanonádou. Branky věnovali nedávno zemřelému bývalému hráči Ondřeji Buchtelovi, který podlehl rakovině.

„Kluci šli do zápasu s nějakými taktickými pokyny, které si plnili, a dělali, co měli. Akorát na začátku druhé třetiny přibližně na deset minut jsme polevili, ale kluci dobře zareagovali na změnu v sestavě, takže jsme od té doby byli zase lepší. Zaslouženě jsme vyhráli, ani jsem takový výsledek nečekal, každopádně nás potěšil. Pro diváka to bylo super,“ hodnotil zápas jeden z chomutovských trenérů Jiří Minčák.

„To muselo bavit fanoušky, nás to taky bavilo. Takto by to mohlo být každý zápas,“ spokojeně se usmíval chomutovský hráč Jakub Chrpa.