Přípravnému derby pak dělalo skvělou kulisu necelých jedenáct stovek fanoušků.

„Z naší strany velká spokojenost, porazili jsme Kadaň v derby. Škoda z našeho pohledu je spousta vyloučených, jinak ten zápas proběhl velmi dobře. Zase jsem si na druhou stranu natrénovali oslabení. Já jsem spokojený a děkuji klukům za předvedený výkon," řekl po zápase chomutovský kouč Martin Štrba.

„Jsme zklamaní, 6:0 jsme si myslím nezasloužili. Na druhou stranu nám dal Chomutov lekci z jednoduchosti. My jsme se tu tlačili, hráli jsme po rohách, Chomutov ujede do přečíslení a dá dva góly. Bojovali jsme do konce, ale tím, jak jsme mladý tým, ztrácíme kotouče u útočené modré čáry nebo v rohu a netlačíme se do koncovky," viděl kadaňský trenér Tomáš Hamara.

Chomutov - Kadaň 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Branky a asistence: 21. Pitule (Žovinec, Rýgl), 38. Vrhel (Llewellyn, Sklenář), 40. Pařízek (Rudovský), 42. Blaha (Llewellyn, Sklenář), 44. Žovinec (Vrhel), 53. Llewellyn (Sklenář).

Chomutov: Běhula (30. Altrichter) – Rýgl, Žovinec, Lang, Blaha, Štochl, Tejnor, Pařízek, Havel – Stloukal, Pitule, Rudovský, Sklenář, Vrhel, Llewellyn, Chrpa, Suchý, M. Svoboda, Tupý, T. Koblížek, J. Svoboda.

Kadaň: Galuška – Trefný, Mert, Foltýn, Novák, Chalupa, Šilhán, Eliáš – L. Klíma, Kůs, Matýs, Šulek, Prymula, Zabloudil, Dubský, Rindoš, Müller, Planý, Hotěk, Machač.