Hokejisté Litoměřic po osmi nezdarech konečně vyhráli. Po mocném finiši doma zdolali Chomutov 4:3 v prodloužení a kapitánovi Aleši Pavlasovi dopřáli vítězné loučení.

Bek, jenž působil ve Stadionu čtyři sezóny, musel skončit kvůli vleklým zdravotním potížím, klub jeho rozlučku naplánoval na duel s Chomutovem, kde Pavlas rovněž působil. „Chybí nám strašně. Je to pro nás obrovská ztráta,“ přiznal před časem jeden z litoměřických trenérů David Bruk. „Věřím, že jsme Aleše dokázali herně nějakým způsobem nahradit, i když to bylo složité. V kabině se nám to ale nepovedlo. Hra, charakter a postavení Aleše Pavlase nám v kabině strašně chybí. Je to možná jeden z důvodů, proč nám to teď tolik nejde,“ dumal během série porážek.

BOJUJ PRO KAPITÁNA

Přítomnost Pavlase ale jako by kališníkům vrátila nasazení, bojovnost a další atributy, které je dříve zdobily. Ač to dlouho vypadalo na další porážku a ještě čtyři minuty před koncem byl stav 1:3, domácí sáhli k risku bez brankáře, a ten se vyplatil. Nejprve Kadlec a poté Matěj Beran využili svého důrazu a srovnali na 3:3. V prodloužení pak po sporném momentu vystřelil Stadionu bonusový bod Gaspar.

„Myslím si, že jsme do zápasu vstoupili dobře, ale bohužel jsme během chvíle udělali dvě hrubé chyby a byli jsme za to potrestáni,“ hodnotil zápas druhý trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. „Celý zápas na nás byly vidět úplně jiné emoce než v posledních utkáních, bylo tam nasazení i vyhrané osobní souboje,“ pochvaloval si. „Konečně se k nám otočilo štěstí i v závěru a dva body zaslouženě bereme.“

I Tvrzníka mrzelo, že Pavlas nakonec musel nuceně skončit. „Musím říct, že Aleš nám chybí celou sezonu. Hlavně nám chybí v kabině. V tuto chvílí takového lídra a vůdce stále nemáme,“ přiznal. „Samozřejmě se ho snažíme nějakým způsobem nahradit, ale úplně se nám to nedaří. Já mu přeji, aby se mu dařilo v trenérské kariéře a chtěl bych mu poděkovat, za všechno, co pro Litoměřice udělal.“

I přes výhru ale zůstává Stadion sedmý, dva body za Havířovem. Další dvě kola hraje venku, v pondělí na Slavii respektive ve středu ve Vsetíně.

SPOLUAUTOR: JAKUB VÍTEK

Hokej, Chance liga, 50. kolo:

Stadion Litoměřice – Piráti Chomutov 4:3pp (1:2, 0:1, 2:0, -1:0p)

Branky a nahrávky: 13. M. Kadlec (Kangas, Strejček), 57. M. Kadlec (Klikorka, Korkiakoski), 60. M. Beran (Klikorka, L. Doudera), 64. Gaspar (M. Kadlec, D. Voženílek) – 7. Hlava (Kverka), 8. J. Svoboda (Štich), 35. Suchý (Žovinec, Chlouba).

Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 975. Střely na branku: 28:30.

Litoměřice: A. Beran – Marcel (A), L. Doudera, Jebavý (A), Klikorka, Gaspar, Strejček, Klejna – D. Voženílek (C), Korkiakoski, M. Beran – Helt, Jícha, M. Kadlec – Jindra, M. Havelka, Jánský – Kropáček, Morong, Kangas.