Stáli na kraji propasti, ale udrželi se. Hokejisté Roudnice nad Labem využili výhody domácího prostředí a ve 2. zápase semifinále play-off srovnali stav série, hrané na dvě vítězství, na 1:1. O postupujícím tak rozhodne až poslední možný duel v sobotu v 17.30.

Po bezbrankové první třetině si domácí v prostředním dějství vytvořili dvougólový náskok, který si v poslední části udržovali a zápas nakonec i díky čtyřem bodům Jana Pokorného dovedli do vítězného konce.

„Od začátku jsme dobře napadli, dali dva góly, a tím se to trochu uklidnilo. Pak to sice rozhodila ta vyloučení, po kterých se dostal Klášterec do hry, ale celkově jsme podali bojovný výkon a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Máme mladý mančaft a z přemíry snahy někdy přijdou zbytečné fauly i v útočném pásmu, což se stalo i tentokrát,“ hodnotil po utkání domácí kouč Milan Toman.

Hokej, krajský přebor, semifinále, 2. zápas:

Roudnice nad Labem – Klášterec nad Ohří 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Rozhodčí: Plachý, Krebs – Beneš, Beran. Vyloučení: 10:7. Vyšší tresty: 2:1. Využití: 1:0. V oslabení: 2:1. Diváci: 95.

Roudnice (góly + asistence): Folk (Fridrych) – Hlavička, Kolenatý, Brandejský, Kopecký, Křepelka, Tintěra, Kašička, Štosek, Toman, Kasal, Pokorný (2+2), Čichovský (0+1), Kuchař (2+2), Lauko (0+1), Kalla (0+1), Barcal (1+0), Vejl, Vacek, PurmaStav série: 1:1. Rozhodující 3. zápas: 23.2., 17.30