Možná aby udrželi své příznivce v nejistotě, tak první dvě třetiny zápasu byly hodně vyrovnané a před poslední periodou se šlo do šaten za stavu 3:2 pro domácí. To byl od domácích možná "zákusek" do posledního dějství, které nakonec ovládli jasně 3:0 a skvěle tak vkročili do nové soutěže.