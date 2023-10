Gólové hody na severu Čech! Druhá hokejová liga musela o víkendu fanoušky namlsat! Tedy jak které… Ty chomutovské určitě, když Piráti vyráželi k severočeskému derby na led Děčína, tam potvrdili figuru favorita a lídra soutěže a domácí Medvědy povalili 8:4.

Děčín doma podlehl Chomutovu 4:8. | Foto: Akim Nguyen

„Padesát minut jsme předváděli dobrý výkon. Škoda začátku třetí třetiny, kdy jsme udělali chyby, které domácí využili, takže z toho bylo trochu drama. Jinak jsme ale měli zápas pod kontrolou. Musíme využít ještě víc šancí, kdy jsme ještě mohli dát gól, a vyvarovat se chyb, kterými dostáváme soupeře do hry,“ viděl chomutovský trenér Petr Martínek.

„Myslím, že jsme to udělali Chomutovu hrozně jednoduché. Pokaždé, když jsme se nadechli k lepšímu výkonu na ledě, srazila nás nějaká individuální chyba. Chomutov to samozřejmě trestá, což se i tentokrát potvrdilo,“ popisoval děčínský trenér David Švagrovský. „Ve třetí třetině jsme se nadechli a chtěli se zápasem něco udělat, ale přišly dvě stejné chyby. Musíme se hodně rychle probrat a poučit, protože jinak to bude se všemi soupeři stejné. Podobné chyby nás sráží strašně dolů. Chomutov nás v některých pasážích přehrával a ukázal, kam patří,“ dodal kouč Děčína.

