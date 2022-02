„Chomutov je favoritem skupiny, v krajské soutěži nemají co dělat,“ bylo jasné trenérovi Kadaně Miroslavu Buchalovi. „Od prvního střídání to byl od našeho týmu parádní výkon. Takhle by mělo vypadat utkání play-off. Nasazení, výborná hra do těla, zakončení, všechno výborné. Jsem velmi spokojený,“ řekl pirátský trenér Petr Martínek.

Druhý zápas semifinále play off se hraje v příštím víkendu na ledě Kadaně.

Chomutov - Kadaň 14: 3 (5:0, 7:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 7. Mála (Kostourek), 9. Josef Rindoš (Chlouba, Ferbas), 12. Josef Rindoš (Mála, Chlouba), 15. Chrpa (Huňady, Mežnar), 17. Kostourek (Chlouba, Josef Rindoš), 21. Josef Rindoš (Ferbas), 25. Freiberg (Josef Rindoš), 26. Chlouba (Mežnar), 29. Chlouba (Charousek, Kostourek), 32. Chrpa (Dominik Badinka, Charousek), 37. Dominik Badinka (D. Šilar, Huňady), 40. Kostourek (Mála, Chlouba), 44. Kostourek (Žižka, Bártek), 54. Rindoš (Chlouba, Novák) - 44. Holan (Macháček, Spudich), 44. Hrdlička (Krpenský), 56. Hradecký (Starý).

Chomutov: Hanuljak – Ferbas, Žižka, Dominik Badinka, Charousek, Bártek, Hartman, Novák – Josef Rindoš, Chlouba, Kostourek – Chrpa, Mežnar, Huňady – Freiberg, Řezníček, Mála – Černý, T. Svoboda, D. Šilar.

Kadaň: Pešek (26. Vlček) – Rusín, Strunz, Krása, Holan, Toman, Psar – Stoklásek, Bartók, Macháček – Krpenský, Spudich, Nguyen – Hrdlička, Hradecký, Starý.