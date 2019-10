„Tohle je výprask, který jsme potřebovali, aby si hráči uvědomili, že bez tvrdé dřiny výsledky nepřijdou," začal své hodnocení porubský kouč Holaň a pokračoval:

"Nevím, zda to bylo dlouhou cestou, ale nechytili jsme začátek zápasu a prohrávali už v první minutě. Postupem času jsme se dostávali do dobrého tempa, vytvořili jsme si šance a skóre se nám povedlo otočit na 2:1. Vzápětí jsme ale dostali vyrovnávací gól, což pro mužstvo nebylo dobré. Ve druhé třetině byly šance na obou stranách, občas už jsem cítil, že mužstvo přebírá iniciativu. Pak přišel klíčový moment, kdy jsme ubránili oslabení ve třech, takže jsem myslel, že v dlouhé přesilovce otočíme výsledek na svoji stranu, jenomže naše nezkušenější lajna k tomu přistoupila neskutečně nezodpovědně. Dostali jsme gól, což se nám ještě nestalo, a ten byl rozhodující. Pak se to na nás začalo valit, gól šel jeden za druhým, na což jsme reagovali výměnou gólmana, jenomže ten taky hned inkasoval. Potom už byl Chomutov v pohodě, byl lepší a zaslouženě vyhrál. Pro nás je to dobrá facka, abychom si uvědomili, na co v soutěži máme a kde se budeme pohybovat," uzavřel Holaň.

„Měli jsme dobrý vstup, ale v sedmé minutě jsme přestali hrát. Asi tam byl nějaký respekt ze soupeře, který toho využil. Rozhodující bylo naše oslabení na pět minut, které jsme ubránili a navíc dali gól. Začátek třetí třetiny byl neskutečný. Do čeho jsme plácli, to byl gól. Je to pro nás cenné vítězství nad lídrem tabulky. Byl to týmový výkon celého mužstva, musím vyzdvihnout všechny," řekl pro klubový web domácí Petr Martínek.

PIRÁTI CHOMUTOV – HC RT TORAX PORUBA 2011 8:3 (2:2, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 1. Stloukal (Hlava), 16. Hlava (Klíma), 32. Stloukal (Pitule, Llewellyn), 39. Klíma (R. Havel), 42. Suchý (Hlava, J. Svoboda), 42. Suchý (Hlava, Tejnor), 42. Jakub Veselý (Pitule, Hrala), 60. D. Zeman (Hlava, Suchý) – 13. Bodák (Kanko, T. Jáchym), 16. Sikora (Husák, Svačina), 33. Nejezchleb (Kanko, T. Jáchym). Rozhodčí: Zubzanda, Valenta – Janíček, Šimánek. Vyloučení: 4:5, navíc Llewellyn (Chomutov) 5 minut a do konce utkání, Dundáček (Poruba) 10 minut. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 1 895.

Piráti Chomutov: Pavlát – Žovinec, Pařízek, R. Havel, Tejnor, Štochl, Lang, D. Zeman – Stloukal, Pitule, Llewellyn – Klíma, Suchý, Hlava – Chrpa, J. Svoboda, Jakub Veselý – Ma. Svoboda, Hrala, Tupý.

HC RT TORAX Poruba 2011: Foltán (42. Kůdela) – Husák, Rudl, Bodák, Dundáček, Dluhoš, Urbanec, Pastor – Svačina, Zdeněk, Sikora – Kanko, T. Jáchym, Nejezchleb – Gřeš, Hudeček, J. Káňa – Špaček, M. Hlinka, Obdržálek.