Trenér vítězů základní části Petr Zinek už před utkáním říkal, že pokud jeho svěřenci zvládnou hru do obrany a budou náležitě disciplinovaní, můžou uspět. Vše se vyplnilo do puntíku, taktické pokyny hráči Slovanu zvládli na jedničku. „Na začátku nás domácí zatlačili, ale jejich šance jsme přečkali, podržel nás brankář Dominik Dron, obrana hrála opravdu dobře,“ chvíli kouč Loun.



Právě na činnost obrany se v tréninkovém procesu hosté zaměřili. „Bylo to pro nás hodně důležité. V Klášterci pak rozhodla i zkušenost našich starších hráčů, kteří si to vzadu pohlídali.“



Na rozdíl od domácích to Slovanu „lepilo“ v útoku, šance, které měl, zužitkoval. „Rozhodlo to, že jsme nedostali v úvodu gól a naopak dva dali,“ vypichuje Zinek důležité okamžiky. Ve druhé periodě pak mírný favorit finálové série přidal další dva góly. „Pak už jsme to měli pod kontrolou. Jsem rád, že kluci byli disciplinovaní, vylučovaní byli jen za klasické hokejové fauly,“ přidává lounský trenér další faktor úspěchu.



„Pokud takhle budeme hrát i doma, tak věřím, že sérii dotáhneme do vítězného konce. Těší mě, že hrály velmi dobře všechny tři lajny, nebylo poznat, která je první, která třetí.“



HC Klášterec nad Ohří – HC Slovan Louny 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Branky a nahrávky: 59. Suk – 8. Kousek (Salač), 16. M. Dittrich (Rais), 22. Rais, 31. Gebelt, 60. Panocha (Růžek, Říha).

Autor: Ondřej Holl