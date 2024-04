Vyrovnané bylo první finále mezi Havířovem a hosty z Chomutova. Nakonec v prvním duelu vrcholu druhé hokejové ligy slavil Havířov v prodloužení 2:1.

Společně za postupem. Pirátské video, které klub zveřejnil před startem finále druhé hokejové ligy. | Video: Piráti Chomutov

„Podobný vývoj utkání jsme očekávali. V první třetině přišel trochu tlak domácích, ve kterém nás podržel gólman. My jsme si pár šancí taky vytvořili, kdybychom je proměnili, možná by zápas vypadal jinak. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a měli tlak pro změnu my. Po vyrovnané třetí třetině přišel v prodloužení zbytečný faul. Pak jsme udělali i chybu ve čtyřech a dostali smolný gól,“ viděl chomutovský trenér Petr Martínek.

Piráti první finálové střetnutí ztratili. V Havířově se muselo do prodloužení

„Byl to trochu jiný hokej než s Táborem. Jsme rádi, že jsme inkasovali jen jednu branku a vyhráli v prodloužení. Věděli jsme, že Chomutov má dobré přesilovky, což potvrdil tím, že jedinou, kterou měl, využil. Jinak měla hra spád i plynulost a my jsme byli šťastnější v prodloužení,“ přidal svůj hlas domácí kouč Jiří Raszka. Finálová série pokračuje ve čtvrtek 18. dubna opět v Havířově (17.30).