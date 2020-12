Východočeši se dostali do vedení po čtrnácti minutách hry díky šikovné teči Rohlíka a dlouho se zdálo, že tato jediná trefa o výsledku i rozhodne. Domácí ale dostal devět minut před koncem vyrovnáním Hanzl a když se nerozhodlo v nastaveném čase, tak došlo až samostatné nájezdy. Za domácí se netrefil nikdo, za hosty Juraj Mikuš a Svačina – Litvínov bere bod, Pardubice si vezou dva.

„Pocity mám fakt nádherné po první brance v extralize. Oslavím to doma s rodinou. Byl to dnes od nás bojovný výkon. Oba týmy dobře bránily. Domácí se snažili hrát na brejky, my jsme se zase málo tlačili do branky. Dva body ale bereme,“ hodnotil zápas pardubický střelec Ondřej Rohlík.

„Trápila nás koncovka, měli jsme dostatek šancí. Chybělo nám trochu štěstí, jestli se nepletu, tak jsme tam měli dvě tyčky. Neuznali nám také góla. Na druhou stranu nás hodně podržel náš brankář. To je prostě hokej,“ viděl domácí Přemysl Svoboda.

Litvínov - Pardubice 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 51. M. Hanzl (Ščotka) – 14. Rohlík (Holland, Anděl), rozh. náj. Mikuš.

HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich (A), Demel, Kudla – Zygmunt, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Válek – Helt, Jícha, M. Havelka.

HC Dynamo Pardubice: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček (A), Claireaux – Camara, R. Kousal, Paulovič – Kusý, Anděl, Rohlík – Machala, Matýs, Zeman.