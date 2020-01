„Prospali jsme první třetinu, ve které se utkání de facto rozhodlo," lakonicky a přesně zhodnotil střetnutí benátecký kouč Valdemar Jiruš.

Sám Wágner v seniorském hokeji takový kousek dokázal poprvé. "To se mi asi v seniorské soutěži ještě nestalo. Nejvíc, co jsem v zápase nastřílel, byly podle mého maximálně dva góly. Je to rozhodně parádní pocit. Navíc, když jsme utkání dotáhli do zdárného vítězného konce," popisoval pro klubový web šťastný střelec a přidal další hodnocení:

"Za mě byla nejpovedenější asi ta poslední trefa. Jarda Kůs mi od našich kruhů přihrál na červenou, puk mi trochu odskočil. Vyjel proti mně benátecký bek, kterého jsem se štěstím prohodil. Následně jsem čekal, jestli se neotevře nahrávka, ale nakonec jsem pálil a šlo to o horní tyčku rovnou za brankovou čáru," dodal Wágner ke svému večeru. Je mu jasné, že klubový pokladník se mu pořádně podívá do peněženky. "No bude to asi dost peněz. Přesnou sumu se dozvím zítra od našeho pokladníka," usmívá se kadaňský šikula.