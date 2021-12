Pozitivum vidí ve velmi dobrých výkonech mladíků, líbili se například bratři Badinkové, Vostiňák nebo Petrásek. „Je dobré, že si to mladí kluci vyzkoušeli, a je vidět, že na to mají," uvedl Martínek.

Daniel Badinka se dokonce stal nejmladším střelcem v historii chomutovského hokejového klubu, branky dosáhl ve věku 16 let a 15 dní. „Je to skvělý pocit. Jsem rád, že se mi podařilo dát branku hned ve svém prvním zápase. Netušil jsem, že budu nejmladší střelec historie. Jsem za to ale rád," svěřil se mladičký hokejista.

To kouč Tygrů David Suk nemohl být spokojený. Jak by také, když jeho tým znovu padl. „Třetí zápas, třetí prohra… Přijeli jsme v trošku oslabené sestavě, takže myslím, že jsme odehráli to, na co máme. S tímhle týmem se v letošní sezóně nemáme zatím moc jak srovnávat, je to o něčem jiném.“

Piráti Chomutov - HC Tygři Klášterec 8:2 (3:0, 2:2, 3:0). Branky a nahrávky: 3. Daniel Badinka (Rindoš), 10. Kuncl (Kůs, Daniel Badinka), 15. Huňady (Rindoš, Kůs), 22. Rindoš, 25. Kůs (Klapka, Daniel Badinka), 49. Mežnar, 50. Kůs (Kuncl), 52. Rindoš (Huňady, Daniel Badinka) - 34. Dejmek (Koblitz, Kosina), 35. Prokeš. Rozhodčí: Hrubý - Pěkný, Tichý. Vyloučení: 3:9, využití: 3:1. Diváci: 825. Chomutov: D. Svoboda – Klapka, Kuncl, Bártek, Petrásek, Novák, Dominik Badinka, Ferbas – Josef Rindoš, Kůs, Daniel Badinka – Jaroš, Freiberg, Mála – D. Šilar, Mežnar, Huňady – Vostiňák. Klášterec: Tichý – Koblitz, Blažek, Videv, Hartman, Nerad, Týr, Kosina – Koreš, Bárta, Prokeš, Vlastník, Toman, Tenkač, Danyo, Dejmek, Kulich.