„Tudy nemůžete, musíte druhým vchodem, tenhle je pro očkovaný, vy mi ukazujete test. Jděte, prosím, na áčko!" slyšel postarší pán před vchodem pro očkované na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Neprotestoval, usmál se na pořadatelku a odešel o pár metrů dál. K podobným situacím docházelo před nedělní domácí premiérou extraligové Vervy poměrně často. Klub kvůli snazšímu počítání naplnění kapacity očkovanými a testovanými fanoušky, nařízení vedení soutěže, rozdělil vchody na zimní stadion.

„Jéé, já si nevzal roušku," plácl se do čela Ivo Prorok, bývalý hokejista Litvínova, když zjistil, že dovnitř bude vpuštěný pouze s ochranou dýchacích cest. Jeho kamarád mu respirátor dal, uvnitř ho ale měl nasazený jen málokdo.

„Lidi byli slušný. Občas se u vstupu našel nějaký rebel, ale jinak to bylo v pohodě. Jen jsme zprvu nevěděli, co dělat, když přijde očkovaný fanda s dítětem, které očkované být nemůže, proto má test. Ale to se brzy také vyřešilo," informovala litvínovská pořadatelka Jana.

„Co můžeme dělat? Nic. Musíme to respektovat. Jen doufám, že nám to zase nezavřou. Já jsem testovanej, očkovanej, takže můžu jít i komínem," měl před utkáním dobrou náladu Jaroslav Šťásek z Dubí, který jezdí na každý zápas „chemiků" už dlouhou řadu let.

Někteří z letitých přívrženců Vervy ale zůstali doma, s danými nařízeními nesouhlasí. Jiné zase omezovala kontrola, báli se dlouhých front a i samotné nákazy. „Omezení mě odrazují. Nebudu dělat, co mi nařídí," napsal například na facebookový profil litvínovského hokejového klubu Roman Vizner.

Zdroj: Deník/František Bílek

Nakonec do hlediště stadionu „žlutočerných" dorazilo 3356 diváků, což je hluboko pod dlouhodobý průměr návštěvnosti tradiční severočeské hokejové bašty. „To jsem tu snad zažil naposledy proti Havířovu před 20 lety, to bylo venku -20 stupňů," zklamal počet diváků Milana Píchu. Z hokeje měl ale velký zážitek. „Na druhé kolo byl luxusní."

I přes zmiňovanou nízkou návštěvu panovala na stařičkém, ale útulném zimáku skvělá atmosféra. „Byla parádní," souhlasila Lenka Grundová. Fanouškům chyběl pouze oblíbený „maxík", čili extrémně velká uzenina v extrémně velké bagetě, a závěrečné zvonění na vítězný zvon. Jinak si hokej užili i přes nařízená omezení jako v minulosti.