"Play off je jiná soutěž, už v minulosti jsme dokázali velké obraty, třeba to přijde i nyní,“ vyhlašují hráči lounského Slovanu, kteří už před startem vyřazovací části prorokovali, že jejich cílem je právě finále. „A tam to Chomutovu, co nejvíce ztížit,“ dodává lounský kouč Petr Zinek.

Pro fanoušky obou hokejových táborů je skvělou zprávou, že na zápas už mohou bez omezení. „Jsme rádi, že v rozhodující fázi sezóny nás naši věrní a skvělí fanoušci mohou podporovat v počtu, který není ničím omezen,“ těší mluvčího Pirátů Libora Kulta.

A je tak jasné, že v Chomutově mohou Louny čekat bouřlivou kulisu, protože místní fans chodí na duely po stovkách. V této sezoně Chomutov drží rekord 1 700 fanoušků, což se v době covidových omezení blížilo extraligovým návštěvám. Teď ve finále mají příznivci neomezený prostor tuto číslovku překonat. I to je jedna z výzev, proč vyrazit do chomutovské ROCKNET arény.

Chomutov zase plánuje „přenosové studio“

Chomutov, ač v nejnižší hokejové soutěži, si letos parádně vyhrál nejen na ledě, ale i v zákulisí. Už v semifinálových bojích s Kadaní přišli Piráti s novinkou Hokejového studia, kdy duel z ledu soupeře vysílali přímým přenosem pro fans u počítačů nebo televizorů.

„A plánujeme to i u finálového zápasu v Lounech,“ potvrdil Deníku Libor Kult, pro kterého to byla zajímavá zkušenost, nicméně zvládnutá, protože příznivce nadchla a přenos si chválili. „I přes chyby jsem z toho měl dobrý pocit, ale prostor na zlepšení tam rozhodně je. Snažíme se pro naše fanoušky prostě dělat nové věci,“ doplnil Kult, který si stejně jako celý klub přeje zásobovat fans zajímavostmi z druhé ligy, kam chtějí Piráti dokráčet.