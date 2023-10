Po pěti odehraných zápasech nového ročníku lze s jistotou říct, že měl pravdu. Kadaň z pěti zápasů jeden vyhrála, její skóre je 15:35. Na první pohled takový poměr nevypadá příznivě, jenže Litvínov za celou předchozí sezonu vstřelil pouze 10 branek, přičemž nedokázal vyhrát ani jedno utkání.

„Některé zápasy jsme odehráli velmi dobře. Například v Berouně jsme sice prohráli 5:12, ale šancí jsme měli minimálně jako soupeřky. Kladno jsme doma porazili, s Karvinou jsme odehráli poměrně vyrovnaný duel. Bohužel se rozhodlo v poslední třetině, kterou jsme 0:2 prohráli, celkově to pak bylo 2:4. Zase jsme nedali pár šancí, zároveň v některých situacích chyběl holkám důraz, ale musím uznat, že rozdíl mezi oběma týmy znát byl," shrnul úvod sezony Wágner.

Kadaňští získali od Litvínova práva na extraligu poměrně snadno. „V mládežnických týmech jsme měli hodně holek, navíc pár jich je v Klášterci, pár holek hrálo právě za Litvínov. Řešili jsme, co s těmi našimi holkami; některé vydrží hrát s kluky do starších žáků, ty silovější do dorostu. Nechtěli jsme je pak posílat jinam. Zároveň jsme věděli, že Litvínov má potíže, tak jsme mu udělali nabídku," líčí Wágner, jakým způsobem se ženský hokej přesunul z tradiční hokejové bašty do Kadaně.

„Zkusili jsme Litvínov oslovit s tím, že bychom u nás našli časový prostor a i finance. Pan Havelka souhlasil a dá se říct, že máme licenci půjčenou na dobu neurčitou. Kdybychom se za pár let rozhodli, že už tu ženský hokej nechceme, může se vrátit do Litvínova. Tuhle sezonu bereme jako nultou, seznamovací. Ta další bude určitě ještě lepší," míní Roland Wágner.

S trénováním pomáhá z lavičky, tréninky má ale pod palcem zkušená hokejistka Klára Chmelová. „Holky trénují jednou v týdnu, řada z nich má ale tréninky ještě s kluky. Na těch starších je možná znát, že trénovat jednou týdně je málo, fyzička trošku chybí. Chtěli jsme i druhý trénink, ale těch ledů u nás také není mnoho volných. Uvidíme, jak to bude do budoucna, zatím se snažíme dát dohromady tým, ještě není úplně hotový."

Jak již zaznělo, Kadani slíbila pomoc Aneta Lédlová, účastnice zimních olympijských her. Během pěti uplynulých kol ale nenastoupila. „Ona je místní, příslib jsme od ní měli. Zatím to nevyšlo. Bylo by fajn, kdyby diváci mohli na vlastní oči vidět takovou hráčku. A svou přítomností by určitě pomohla ostatním holkám. Zatím se pomalu sehrávají, ale jak jsem ji říkal, tahle sezona je nultá, řada věci si ještě musí sednout," uzavírá Wágner.