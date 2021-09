Hned první kolo hokejové extraligy nabídlo vzrušující bitvy. Na severu Čech se hrálo v Liberci a Chomutově, kde nastupuje v azylu Kladno. Až do Zlína se naopak vydal Litvínov a jeho premiéra dopadla na jedničku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.